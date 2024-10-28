Картопляний пиріг із грибами та курячою грудкою: ідеальний рецепт для осені

Чудовий пиріг із курячою грудкою потішить вас у прохолодний вечір.

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Осінь приносить нам багаті й ароматні інгредієнти, а чудовий картопляний пиріг із грибами та курячою грудкою — ідеальний рецепт, яким можна насолодитися в цьому сезоні. Завдяки теплому смаку і приємній текстурі ця страва ідеально підходить як для ситного обіду, так і для вечері із сім'єю або друзями. Рецептом поділилися на сайті Click.

Картопляний пиріг із грибами та курячою грудкою

Інгредієнти:

500 г картоплі;

300 г курячої грудки;

200 г грибів печериць або глив;

1 середня цибулина;

2 зубчики часнику;

200 мл вершків;

150 г сиру (тертого);

3 яйця;

2 столові ложки оливкової олії;

сіль і перець за смаком, гілочка свіжої петрушки.

Картоплю очистіть і наріжте однаковими кубиками. Відваріть їх у підсоленій воді до готовності (приблизно 15–20 хвилин), потім злийте воду і пюрируйте. Додайте трохи вершкового масла для більшої кремоподібності та відкладіть убік.

У сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте подрібнений часник і нарізані гриби. Готуйте їх, поки гриби не випустять рідину і не підрум'яняться.

Наріжте курячу грудку кубиками та додайте її до грибів. Обсмажте все на середньому вогні до повної готовності курки. Приправте сіллю, перцем і дрібно нарізаною петрушкою для надання аромату.

У великій мисці збийте яйця з вершками та додайте половину тертого сиру. Додайте до цієї суміші картопляне пюре, добре перемішайте до однорідного стану.

Змастіть круглу форму або форму для пирога вершковим маслом. Викладаємо у форму шар пюре, формуючи основу пирога. Додайте суміш курки та грибів і викладіть зверху решту пюре. Зверху посипаємо тертим сиром, що залишився, для утворення золотистої скоринки.

Розігрійте духовку до 180°C і випікайте пиріг 25–30 хвилин або поки він не зарум'яниться.

Перш ніж розрізати пиріг, дайте йому постояти кілька хвилин. Подавайте теплим зі свіжим зеленим салатом або солоними огірками.

Для більш насиченого смаку можна використовувати й інші види грибів, наприклад, лісові. Якщо ви віддаєте перевагу більш хрусткій текстурі, перед випічкою можна додати зверху трохи панірувальних сухарів.

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