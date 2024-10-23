В ближайшие месяцы в Украине подорожает один из главных продуктов: что говорят экономисты

В Украине ожидается повышение цен на мясо из-за роста стоимости кормов, энергоносителей и новых налоговых ставок. Продавцы пока сдерживают цены, но признают, что подорожание неизбежно.

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В Украине в ближайшее время ожидается повышение цен на мясо. По словам экспертов, основными факторами подорожания являются рост стоимости кормов для животных, энергоносителей и налоговые нововведения. В то же время, некоторые продавцы пытаются временно сдерживать цены, чтобы не потерять клиентов. Об этом пишет ТСН.

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Мнение фермеров

Сергей Голембивский, владелец фермы под Киевом, выращивает около 300 коров. Он специализируется на элитных мясных породах, в частности на бельгийской голубой породе, которая славится своей высокой мышечной массой и сочным мясом. Однако Сергей не продает говядину на внутреннем рынке из-за низкого спроса, а отправляет откормленный скот на экспорт в страны Ближнего Востока и Африки.

Из-за подорожания кормов на 15% и роста затрат на энергетику, фермер уже повысил цены на свою продукцию. Себестоимость выращивания скота выросла на 17%, и это без учета увеличения военного сбора с 1,5% до 5%. Цена за килограмм живого веса сейчас составляет около 100 грн.

Ситуация на рынках

На столичных рынках обсуждают возможное подорожание мяса. Продавцы пока сдерживают цены, но признают, что скоро будут вынуждены их повысить. Лариса, которая 13 лет продает говядину, говорит, что цены будут зависеть от рыночных условий. Инна, которая торгует свининой, также считает, что подорожание неизбежно, особенно если арендная плата продолжит расти.

Курятина уже начала понемногу дорожать на некоторых прилавках, сообщают журналисты.

Прогнозы экономистов

Аналитик Максим Гопка предполагает, что цены на курятину вырастут незначительно — примерно на 5-8% в течение следующих одного-двух месяцев. Свинина может подорожать на 10-15%, а говядина, по его оценкам, вырастет в цене не более чем на 8%.

Олег Пендзин, экономист, уверен, что радикальных скачков цен не будет. Он отмечает, что из-за войны количество населения в Украине уменьшилось, а реальные доходы не выросли. По его словам, реальные доходы украинцев в 2022 году сократились на 25%, и значительного улучшения в 2023-2024 годах не произошло. Кроме того, в бюджете на 2025 год заложено замораживание социальных стандартов на фоне инфляции в 10%.

Напомним, Фокус описал 10 весомых факторов, которые поднимут ценники к зиме. В Минагро считают, что высоких цен, как в 2022 году, когда Украина временно потеряла часть Запорожской и Херсонской областей, все же не будет.