В Держдумі РФ запропонували атакувати ЗСУ бомбардувальниками "зарядженими" товарами з секс-шопів

Депутат недолюблює секс-шопи і запропонував скидати їхній асортимент на позиції ЗСУ.

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В Росії депутат Держдуми, заступник голови кпарламентського комітету із захисту сім'ї, питань батьківства, материнства та дитинства Віталій Мілонов запропонував використовувати товари для дорослих для атак на ЗСУ. Так він радить позбавлятися продукції секс-шопів у Росії. Про це повідомляє російське радіо "Говорит Москва".

"Треба взяти весь товар із секс-шопів, завантажити на бомбардувальники та скинути на війська ЗСУ. Нехай їм ці гумові п**юни по голові настукають", — сказав російський парламентар.

Про небайдуже ставлення російського політика до магазинів для дорослих відомо ще з 2018 року. Тоді він виступив за закриття секс-шопів як "розсадника розпусти і пороків".

"Магазин інтимних товарів взагалі повинен перестати існувати, їх треба просто знищити. І рекламу їхню треба знищити. Магазини інтимних товарів – це для хворих людей, для маніяків, для "чикатил", — говорив депутат.

Мілонов не полюбив секс-шопи давно, і деякий час тому звертався до міністерства охорони здоров'я Росії з проханням прирівняти інтимні товари до лікарських засобів та медичних виробів та продавати їх лише за призначенням лікаря.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що українські кіберфахівці хакнули аккаунт російського Z-волонтера на AliExpressі на зібрані ним 25 тисяч доларів замовили фалоімітатори для ЗС РФ.