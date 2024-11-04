Кабмін затвердив новий перелік товарів, які покупці не можуть повернути чи обміняти (список)
Попередню постанову, яка включала в себе майже 30 найменувань товарів, які не можна обміняти, визнали такою, яка втратила чинність.
Кабінет міністрів України затвердив новий перелік товарів, які покупці не можуть повернути чи обміняти. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук
"Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 5 ЗУ від 10.06.2023 N 3153-IX "Про захист прав споживачів", перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до цього переліку увійшли наступні товари:
- харчові продукти,
- лікарські засоби,
- засоби особистої гігієни,
- косметична продукція та миючі засоби без захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів,
- товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.
Також зазначається, що постанову КМУ від 19.03.1994 N 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" визнано такою, що втратила чинність.
Перелік в цій постанові включав в себе такі непродовольчі товари:
- фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;
- корсетні товари;
- парфюмерно-косметичні вироби;
- пір'яно-пухові вироби;
- дитячі іграшки м'які, гумові надувні;
- зубні щітки;
- мундштуки;
- апарати і помазки для гоління;
- розчіски, гребінці та щітки масажні;
- сурдини (для духових музичних інструментів) та скрипічні підборіддя;
- тканини;
- килимові вироби метражні;
- білизна натільна;
- білизна постільна;
- панчішно-шкарпеткові вироби;
- товари в аерозольній упаковці;
- друковані видання;
- лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні;
- матеріали (деревоволокнисті та деревостружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);
- аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;
- вироби з натурального та штучного волосся (перуки);
- товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо);
- інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо);
- ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів затвердив постанову, яка відкриває доступ до вакцинації в аптеках.