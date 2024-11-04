Кабмін затвердив новий перелік товарів, які покупці не можуть повернути чи обміняти (список)

Попередню постанову, яка включала в себе майже 30 найменувань товарів, які не можна обміняти, визнали такою, яка втратила чинність.

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Кабінет міністрів України затвердив новий перелік товарів, які покупці не можуть повернути чи обміняти. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

"Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 5 ЗУ від 10.06.2023 N 3153-IX "Про захист прав споживачів", перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до цього переліку увійшли наступні товари:

харчові продукти,

лікарські засоби,

засоби особистої гігієни,

косметична продукція та миючі засоби без захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів,

товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Також зазначається, що постанову КМУ від 19.03.1994 N 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" визнано такою, що втратила чинність.

Перелік в цій постанові включав в себе такі непродовольчі товари:

фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;

корсетні товари;

парфюмерно-косметичні вироби;

пір'яно-пухові вироби;

дитячі іграшки м'які, гумові надувні;

зубні щітки;

мундштуки;

апарати і помазки для гоління;

розчіски, гребінці та щітки масажні;

сурдини (для духових музичних інструментів) та скрипічні підборіддя;

тканини;

килимові вироби метражні;

білизна натільна;

білизна постільна;

панчішно-шкарпеткові вироби;

товари в аерозольній упаковці;

друковані видання;

лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні;

матеріали (деревоволокнисті та деревостружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);

аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;

вироби з натурального та штучного волосся (перуки);

товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо);

інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо);

ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів затвердив постанову, яка відкриває доступ до вакцинації в аптеках.