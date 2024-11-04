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Экономика

Кабмин утвердил новый перечень товаров, которые покупатели не могут вернуть или обменять (список)

постановление кабмина, товары, которые не подлежат обмену, список товаров которые не обменяют, защита прав потребителей
Фото: Из открытых источников | Продукты не подлежат обмену в магазине

Предыдущее постановление, которое включало в себя почти 30 наименований товаров, которые нельзя обменять, признали утратившим силу.

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Кабинет министров Украины утвердил новый перечень товаров, которые покупатели не могут вернуть или обменять. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

"Утвержден, согласно части пятой статьи 5 ЗУ от 10.06.2023 N 3153-IX "О защите прав потребителей", перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот перечень вошли следующие товары:

  • пищевые продукты,
  • лекарственные средства,
  • средства личной гигиены,
  • косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, которая препятствует свободному доступу к таким товарам,
  • товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

Также отмечается, что постановление КМУ от 19.03.1994 N 172 "О реализации отдельных положений Закона Украины "О защите прав потребителей" признано утратившим силу.

Перечень в этом постановлении включал в себя такие непродовольственные товары:

  • фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага;
  • корсетные товары;
  • парфюмерно-косметические изделия;
  • перьево-пуховые изделия;
  • детские игрушки мягкие, резиновые надувные;
  • зубные щетки;
  • мундштуки;
  • аппараты и помазки для бритья;
  • расчески, расчески и щетки массажные;
  • сурдины (для духовых музыкальных инструментов) и скрипичные подбородки;
  • ткани;
  • ковровые изделия метражные;
  • белье нательное;
  • белье постельное;
  • чулочно-носочные изделия;
  • товары в аэрозольной упаковке;
  • печатные издания;
  • линейный и листовой металлопрокат, трубная продукция, пиломатериалы, погонажные (плинтус, наличник), плитные;
  • материалы (древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанера) и стекло, нарезанные или раскроенные под размер, определенный покупателем (заказчиком);
  • аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью;
  • изделия из натуральных и искусственных волос (парики);
  • товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки для кормления и т.д.);
  • инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т.д.);
  • ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Напомним, что ранее Кабинет министров утвердил постановление, которое открывает доступ к вакцинации в аптеках.