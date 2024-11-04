Кабмин утвердил новый перечень товаров, которые покупатели не могут вернуть или обменять (список)
Предыдущее постановление, которое включало в себя почти 30 наименований товаров, которые нельзя обменять, признали утратившим силу.
Кабинет министров Украины утвердил новый перечень товаров, которые покупатели не могут вернуть или обменять. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
"Утвержден, согласно части пятой статьи 5 ЗУ от 10.06.2023 N 3153-IX "О защите прав потребителей", перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот перечень вошли следующие товары:
- пищевые продукты,
- лекарственные средства,
- средства личной гигиены,
- косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, которая препятствует свободному доступу к таким товарам,
- товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.
Также отмечается, что постановление КМУ от 19.03.1994 N 172 "О реализации отдельных положений Закона Украины "О защите прав потребителей" признано утратившим силу.
Перечень в этом постановлении включал в себя такие непродовольственные товары:
- фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага;
- корсетные товары;
- парфюмерно-косметические изделия;
- перьево-пуховые изделия;
- детские игрушки мягкие, резиновые надувные;
- зубные щетки;
- мундштуки;
- аппараты и помазки для бритья;
- расчески, расчески и щетки массажные;
- сурдины (для духовых музыкальных инструментов) и скрипичные подбородки;
- ткани;
- ковровые изделия метражные;
- белье нательное;
- белье постельное;
- чулочно-носочные изделия;
- товары в аэрозольной упаковке;
- печатные издания;
- линейный и листовой металлопрокат, трубная продукция, пиломатериалы, погонажные (плинтус, наличник), плитные;
- материалы (древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанера) и стекло, нарезанные или раскроенные под размер, определенный покупателем (заказчиком);
- аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью;
- изделия из натуральных и искусственных волос (парики);
- товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки для кормления и т.д.);
- инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т.д.);
- ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.
Напомним, что ранее Кабинет министров утвердил постановление, которое открывает доступ к вакцинации в аптеках.