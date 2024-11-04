Кабмин утвердил новый перечень товаров, которые покупатели не могут вернуть или обменять (список)

Предыдущее постановление, которое включало в себя почти 30 наименований товаров, которые нельзя обменять, признали утратившим силу.

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Кабинет министров Украины утвердил новый перечень товаров, которые покупатели не могут вернуть или обменять. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

"Утвержден, согласно части пятой статьи 5 ЗУ от 10.06.2023 N 3153-IX "О защите прав потребителей", перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот перечень вошли следующие товары:

пищевые продукты,

лекарственные средства,

средства личной гигиены,

косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, которая препятствует свободному доступу к таким товарам,

товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

Также отмечается, что постановление КМУ от 19.03.1994 N 172 "О реализации отдельных положений Закона Украины "О защите прав потребителей" признано утратившим силу.

Перечень в этом постановлении включал в себя такие непродовольственные товары:

фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага;

корсетные товары;

парфюмерно-косметические изделия;

перьево-пуховые изделия;

детские игрушки мягкие, резиновые надувные;

зубные щетки;

мундштуки;

аппараты и помазки для бритья;

расчески, расчески и щетки массажные;

сурдины (для духовых музыкальных инструментов) и скрипичные подбородки;

ткани;

ковровые изделия метражные;

белье нательное;

белье постельное;

чулочно-носочные изделия;

товары в аэрозольной упаковке;

печатные издания;

линейный и листовой металлопрокат, трубная продукция, пиломатериалы, погонажные (плинтус, наличник), плитные;

материалы (древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанера) и стекло, нарезанные или раскроенные под размер, определенный покупателем (заказчиком);

аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью;

изделия из натуральных и искусственных волос (парики);

товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки для кормления и т.д.);

инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т.д.);

ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Напомним, что ранее Кабинет министров утвердил постановление, которое открывает доступ к вакцинации в аптеках.