В Брюсселе полиция устроила облаву на гей-оргию с участием евродепутата и дипломатов

Все 25 участников неудавшейся гомосексуальной вечеринки оштрафованы за нарушение карантина.

В конце ноября полиция прервала гомосексуальную оргию в одном из баров в центре Брюсселя. В гей-оргии участвовали 25 человек, в том числе депутат Европарламента и несколько дипломатов. Об этом пишет Lavanguardia.

"Мы прервали групповую вечеринку", – сообщил источник в полиции.

По данным издания, участники вечеринки принимали наркотики. Скорее всего, проводилась популярная в гей-сообществе химсек-вечеринка (chemsex).

В ней участвовал и депутат Европарламента. От какой страны или партии он был избран не сообщается. Известно лишь, что евродепутат пытался сбежать, а потом заявил полицейским, что обладает неприкосновенностью.

По распоряжению бельгийских властей, бары и рестораны в стране закрыты, а социальные контакты предписано ограничить. Все участники неудавшейся вечеринки оштрафованы за нарушение карантина.

Отметим, ранее правительство Бельгии разрешило нарушить карантинные ограничения местным Санта Клаусам – Синтерклаасу и Пер-Ноэлю, чтобы те могли доставить подарки детям.

Ранее в Ватикане сотрудники полиции ворвались в одну из квартир и обнаружили, что там происходит гей-оргия. За аренду помещения платили представители Конгрегации доктрины веры, в задачу которой входит наблюдение за чистотой морали.