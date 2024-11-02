Бельгийская Thales поможет Украине в производстве высокотехнологичных зенитных ракет (фото)

Речь идет о высокотехнологичных 70-мм управляемых ракетах с лазерным наведением FZ275, которые весьма эффективны в борьбе с беспилотниками.

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Бельгийская компания Thales подписала меморандум с Украиной о совместном производстве 70-мм ракет, направленных на защиту от угроз беспилотников. Об этом 2 ноября сообщил министр стратегических отраслей Украины Герман Сметанин, отметив важность этого сотрудничества для укрепления оборонной промышленности и защиты критически важных объектов.

"Эта договоренность предусматривает совместное производство ракет для противодействия вражеским БпЛА. Также ожидаем, что в дальнейшем это сотрудничество расширится — до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам", — сообщил министр.

Комментируя новость обозреватели "Милитарного" уточнили, что речь идет о производстве высокотехнологичных 70-мм управляемых ракет с лазерным наведением FZ275.

Данный вид боеприпасов является экономически выгодным и способен поражать цели с высокой точностью. При этом ракеты совместимы с пусковыми установками, которые поддерживают использование систем Hydra и APKWS, что делает их универсальными в применении.

Особенности FZ275 LGR

Ракета FZ275 LGR представляет собой модернизированную версию неуправляемой ракеты FZ90, разработанную для точного поражения целей с использованием лазерного наведения. Эта ракета была создана бельгийской компанией Forges de Zeebrugge и производится на оружейном заводе Thales в Эрстале, Бельгия. Главная особенность FZ275 LGR заключается в ее калибре — 70 мм, который позволяет использовать ракету с разными пусковыми системами, включая те, что уже есть в арсенале Сил обороны Украины, например, системы Vampire.

Ракета оснащена полуактивной головкой самонаведения, обеспечивающей высокую точность при наведении на движущиеся и малые цели, включая беспилотники. Это делает FZ275 LGR подходящей для применения на разных платформах — от вертолетов и самолетов до наземных пусковых установок. Тесты ракеты, проведенные в 2015 году с использованием южноафриканских вертолетов Rooivalk, подтвердили ее способность эффективно поражать цели.

Универсальность FZ275 LGR и ее способность работать с различными системами делают ее востребованной в современных условиях боя, где защита от дронов становится важнейшей задачей. А возможность совместного производства этой ракеты на украинских предприятиях обеспечит устойчивость оборонной индустрии Украины и повысит ее независимость в вопросах вооружения.

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