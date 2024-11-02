Летом 2025 года Украина будет иметь свои крылатые и баллистические ракеты

Директор "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров сообщил, что уже присутствовал при летных испытаниях первых образцов.

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Украина делает значительные шаги в создании собственного арсенала крылатых и баллистических ракет, которые могут появиться в распоряжении Сил обороны уже к середине 2025 года. Об этом сообщил 2 ноября Алексей Петров, директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", в интервью для OBOZ.UA.

Петров отметил, что страна активно продвигается в этом направлении, включая частный сектор. По его словам, было разумным снять монополию на ракетную отрасль, что позволило ускорить процесс разработки.

"Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть", — сказал Петров.

Помимо ракетной программы, в Украине развиваются и другие виды вооружений, включая производство снарядов калибра 155 мм по стандарту НАТО. Эти боеприпасы обеспечивают эффективное ведение боевых действий на выгодных дистанциях.

Тем не менее, несмотря на прогресс, страна пока не может полностью отказаться от советских боеприпасов. Петров подчеркнул необходимость продолжения производства артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, которые остаются востребованными на поле боя.

"Выстрел калибра 152 мм, который летит за 30 км, крайне необходим, как и 122 мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались Силами обороны", — добавил Петров.

Дальнобойное вооружение Украины

На сегодняшний день в арсенале Сил обороны имеются крылатые и баллистические ракеты западного производства. Среди них — малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow и их французский вариант SCALP-EG. Эти ракеты оснащены боевой частью массой 450 кг, которая включает начальный проникающий заряд, предназначенный для уничтожения укрепленных объектов. Экспортный вариант имеет дальность до 250 км, однако некоторые версии способны преодолеть до 560 км.

Кроме того, США передали Украине баллистические ракеты ATACMS. Модификация Block 1 оснащена кассетной боевой частью с 950 вольфрамовыми поражающими элементами M74, каждая из которых имеет радиус поражения 15 м. Позднее были поставлены версии Block 1A с уменьшенной боевой частью, что позволило увеличить дальность до 300 км. При этом ракеты ATACMS совместимы с пусковыми установками HIMARS и M270 MLRS.

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