На вечеринке с участием канцлера Шольца девушкам подмешивали наркотик изнасилования, — СМИ

Представители Социал-демократической партии изучают свидетельства об использовании на партийном съезде в начале этой недели наркотических веществ. Пострадало как минимум восемь женщин.

Представители немецкой социал-демократической партии (СДПГ) изучают свидетельства восьми женщин, которые заявили, что подверглись воздействию наркотических веществ, похожих на рогипнол, на летнем съезде партии в начале этой недели. Об этом сообщает издание DW.

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Как уточняется, один случай уже был подтвержден в результате проверки.

"Мы все возмущены и сделаем все, что в наших силах, чтобы пролить свет на это невероятное происшествие", — прокомментировала случившееся лидер социал-демократов в Бундестаге Катя Маст.

Как сообщается, на партийной вечеринке присутствовал и канцлер Германии Олаф Шольц, который теперь может оказаться в самом центре нового скандала.

Высокопоставленный представитель СДПГ Матиас Мартин, в свою очередь, посоветовал предоставить властям информацию всем девушкам, кто пострадал от использования "нокаутирующих капель", как в Германии называют "наркотики изнасилования", к которым относят и рогипнол (флунитразепам).

Что такое флунитразепам и почему его называют "наркотиком изнасилования"?

Флунитразепам — это снотворный, седативный препарат. При употреблении в сочетании с алкоголем и/или опиатами может привести к провалам в памяти. Его называют "наркотиком изнасилования", так как после использования жертва не помнит детали произошедшего, в том числе сексуального насилия по отношению к ней. Бум его использования в этих целях пришелся на 90-е годы — белые и безвкусные таблетки было трудно обнаружить в составе алкогольных напитков. В 1999 году производители целенаправленно изменили состав препарата, придав ему горьковатый привкус и свойства красителя.

Напомним, Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. Причиной отставки стал грандиозный скандал, случившийся после того, как Борис назначил Криса Пинчера на пост своего заместителя, несмотря на то, что Криса обвиняли в сексуальных домогательствах. Также журналисты выяснили, сколько было потрачено на ремонт резиденции на Даунинг-стрит.

В 2020 году в центре скандала оказался депутат Европарламента от партии Орбана Йожеф Саер, который признался, что был на нелегальной гей-оргии в Брюсселе.