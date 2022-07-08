Расточительный Борис. Оказалось, что ремонт на Даунинг-стрит было потрачено почти 250 тысяч долларов

После того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку, журналисты выяснили, сколько было потрачено на ремонт резиденции на Даунинг-стрит

Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. Причиной отставки стал грандиозный скандал, случившийся после того, как Борис назначил Криса Пинчера на пост своего заместителя, не смотря на то, что Криса обвиняли в сексуальных домогательствах. После таблоиды опубликовали свидетельства расточительного ремонта в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, об этом пишет Daily Mail.

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Оказалось, что самым дешевым предметом была скатерть за 500 фунтов от бренда Soane Britain, который основала дизайнер Лулу Литл. Всего было потрачено около 200 тысяч фунтов, что составляет почти четверть миллиона долларов.

Ковер обошелся в 7000 фунтов стерлингов, тележка для напитков — в 3675 фунтов стерлингов, а на "золотые обои" было потрачено 4575 фунтов стерлингов. Примечательно, но тележка для напитков – это дизайнерский хит. Это копия тележки, которая принадлежала балетной легенде Рудольфу Нурееву.

[ + – ] Столик, купленный для резиденции на Даунинг-стрит Фото: Соцсети [ + – ] Светильник, купленный для резиденции на Даунинг-стрит Фото: Соцсети

Ранее Борис Джонсон жаловался, что был против обоев, но их купила его жена, Кэрри Саймондс. Обои от компании Espalier Square design ранее спровоцировали скандал, прозванный в прессе Wallpapergate.

[ + – ] Те самые "золотые обои" Фото: Соцсети

В Сеть просочился счет за ремонт, из которого становится ясно, что на аксессуары и мебель было потрачено 15 тысяч фунтов. За три тысячи покрасили прихожую, а также были куплены два эффектных фонаря по 1775 фунтов каждый.

[ + – ] Счет с Даунинг-стрит Фото: Соцсети

Джонсоны также заказали лампу для гостиной за 6000 фунтов стерлингов вместе с абажуром за 2500 фунтов, как следует из просочившегося счета.

Смета в размере 208 104 фунтов стерлингов была отправлена ​​​​в кабинет министров в начале 2020 года. Примечательно, но в бюджете предусмотрено только 30 тысяч в год на ремонт резиденции премьер-министра.

Так что разницу тайно оплатил лорд Браунлоу и Консервативная партия. Но скандал получил огласку, и на ремонт Джонсону пришлось раскошелиться самому.

[ + – ] Борис Джонсон и Кэрри Саймондс Фото: Getty Images

После ремонта квартиры Джонсона на Даунинг-стрит, проведенного знаменитым дизайнером, британская избирательная комиссия оштрафовала консерваторов на 17 800 фунтов стерлингов за то, что они не указали точное пожертвование для его оплаты.

Позже советник Джонсона по этике раскритиковал премьер-министра.

Напомним, Кэрри Саймондс-Джонсон пришла поддержать супруга вместе с детьми, когда он делал заявление о том, что идет в отставку.