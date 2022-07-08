Марнотратний Борис. Виявилося, що на ремонт на Даунінг-стріт витрачено майже 250 тисяч доларів

Після того, як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон подав у відставку, журналісти з'ясували, скільки витрачено на ремонт резиденції на Даунінг-стріт

Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії. Причиною відставки став грандіозний скандал, який стався після того, як Борис призначив Кріса Пінчера на посаду свого заступника, попри те, що Кріса звинувачували в сексуальних домаганнях. Опісля таблоїди опублікували докази марнотратного ремонту в резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, про це пише Daily Mail.

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Виявилося, що найдешевшим предметом була скатертина за 500 фунтів від бренду Soane Britain, який заснувала дизайнерка Лулу Лайтл. Усього витрачено близько 200 тисяч фунтів, що становить майже чверть мільйона доларів.

Килим коштував 7 000 фунтів стерлінгів, візок для напоїв — 3 675 фунтів стерлінгів, а на "золоті шпалери" витрачено 4 575 фунтів стерлінгів. Цікаво, але візок для напоїв — це дизайнерський хіт. Це копія візка, який належав балетній легенді Рудольфу Нурєєву.

[ + – ] Столик, куплений для резиденції на Даунінг-стріт Фото: Соцсети [ + – ] Світильник, куплений для резиденції на Даунінг-стріт Фото: Соцсети

Раніше Борис Джонсон скаржився, що був проти шпалер, але їх купила його дружина Керрі Саймондс. Шпалери від компанії Espalier Square design раніше спровокували скандал, який прозвали в пресі Wallpapergate.

[ + – ] Ті самі "золоті шпалери" Фото: Соцсети

У мережу просочився рахунок за ремонт, з якого стає зрозуміло, що на аксесуари та меблі витрачено 15 тисяч фунтів. За три тисячі пофарбували передпокій, а також придбано два ефектні ліхтарі по 1 775 фунтів за кожен.

[ + – ] Рахунок з Даунінг-стріт Фото: Соцсети

Джонсони також замовили лампу для вітальні за 6 000 фунтів стерлінгів разом з абажуром за 2 500 фунтів, як випливає з рахунку, що просочився.

Кошторис у розмірі 208 104 фунтів стерлінгів відправлено до кабінету міністрів на початку 2020 року. Цікаво, але в бюджеті передбачено лише 30 тисяч на рік на ремонт резиденції прем'єр-міністра.

Тож різницю таємно сплатив лорд Браунлоу та Консервативна партія. Але скандал набув розголосу, і на ремонт Джонсону довелося розщедритися самому.

[ + – ] Борис Джонсон та Керрі Саймондс Фото: Getty Images

Після ремонту квартири Джонсона на Даунінг-стріт, проведеного знаменитим дизайнером, британська виборча комісія оштрафувала консерваторів на 17 800 фунтів стерлінгів за те, що вони не вказали точну пожертву для його оплати.

Пізніше радник Джонсона з питань етики розкритикував прем'єр-міністра.

Нагадаємо, Керрі Саймондс-Джонсон прийшла підтримати чоловіка разом із дітьми, коли він робив заяву про те, що йде у відставку.