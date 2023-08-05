РФ фінансувала німецьку партію АдН, щоб зупинити військову допомогу Україні (розслідування)

Журналісти з'ясували, що пропагандист Володимир Сергієнко виступав посередником між Москвою та ультраправими німецькими депутатами, які лобіювали кремлівські ініціативи в Німеччині.

Related video

Члени німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) координували свої дії з владою Російської Федерації, намагаючись зупинити військову допомогу Україні. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider і Spiegel від 4 серпня.

Повідомляється, що АдН отримувала гроші від Кремля за лобіювання російських інтересів у Німеччині. Зокрема, німецькі ультраправі політики отримували від своїх кремлівських кураторів інструкції, тексти виступів, а також подавали судовий позов проти поставок зброї в Україну.

Розслідування показало, що посередником між АдН і Москвою виступав Володимир Сергієнко, який часто з'являється на різних ток-шоу як "політолог". Журналісти отримали доступ до листування, з якого випливає, що пропагандист відповідав за комунікацію між німецькими депутатами та Кремлем.

Крім лобіювання судового позову проти військової допомоги ЗСУ, Сергієнко узгоджував лист Папі Римському від глави "Асоціації із захисту російськомовних у ФРН" і депутата АдГ Ульріха Ойме, в якому йшлося про нібито "гоніння на християн в Україні".

Розслідувачі також вказали на те, що Сергієнко є уродженцем Львова, однак у 2022 році отримав німецьке громадянство. Він заявляв, що зазнає переслідувань в Україні, проте німецька влада цього не підтвердила.

Водночас у згаданому журналістами листуванні було виявлено знімки двох сторінок внутрішнього та закордонного паспортів РФ Володимира Сергієнка. За словами авторів статті, з огляду на те, що пропагандист багато років проживав у Німеччині, приховування від німецької влади російського громадянства є злочином.

У Володимира Сергієнка виявився російський паспорт

Як зазначають журналісти, інформація про зв'язки АдН з Москвою і раніше спливала в ЗМІ. Так, депутат Маркус Фронмаєр здійснював візити в окупований Крим і Донбас, а також часто відвідував російську столицю.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Міністр внутрішніх справ Тюрінгії (ФРН) Георг Маєр закликав почати процес заборони партії "Альтернатива для Німеччини" після рейдів, пов'язаних із планами угруповання "громадяни Рейху" повалити чинну владу в Німеччині.

Ми також повідомляли, що за даними ЗМІ від 17 лютого, спільна операція, в якій брали участь спецслужби США і ЄС, допомогла зруйнувати масштабні російські шпигунські мережі.