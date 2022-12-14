Підготовка до перевороту у ФРН: німецька влада закликала заборонити партію АдН

Партія "Альтернатива для Німеччини" намагається "покінчити з вільним світом" і відповідає всім критеріям для заборони, вважає влада Тюрингії. Колишній депутат від цієї політсили перебуває під вартою в справі про підготовку до повалення влади.

Related video

Міністр внутрішніх справ Тюрингії (ФРН) Георг Маєр, представник СДПН, закликав розпочати процес заборони партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) після рейдів, пов'язаних із планами угрупування "Громадяни Рейху" повалити чинну владу в Німеччині. Про це пише видання taz.

За словами чиновника, який представляє політсили СДПН, процес заборони партії АдН має бути підготовлений негайно, оскільки вона відповідає необхідним для цього критеріям.

"АдН явно антиконституційна. Ми це довели. АдН майже ніколи не приховує той факт, що вона намагається покінчити з нашим вільним, демократичним базовим порядком. Адже вони не прагнуть демократичної більшості в партійній конкуренції, вони хочуть обійти цю систему", — сказав Маєр.

Федеральний конституційний суд Німеччини раніше сформулював низку критеріїв для заборони політичної сили — відмову від основних принципів Конституції, зокрема гарантії людської гідності й рівноправності, а також готовність до насильства.

"На жаль, значення партії також очевидне. Згідно з опитуваннями, АдН може бути найсильнішою силою в Тюрингії, і те саме може бути і в інших федеральних землях", — сказав Маєр.

Представники партії АдН посідають 81 місце в Бундестазі, 228 місць у Ландстагах і 9 місць у Європарламенті.

Нагадаємо, що суд Німеччини ухвалив заарештувати 23 затриманих за підозрою в участі у держперевороті. Серед них громадянка Росії Віталія Б, ще двох підозрюваних громадян Австрії та Італії мають екстрадувати.

За даними ЗМІ, змовники планували вбивство канцлера Олафа Шольца під час перевороту, а до розробки плану держперевороту, ймовірно, причетна колишня депутата Бундестагу від партії АдН Біргіт Мальзак-Вінкельманн. Наразі вона перебуває під вартою.