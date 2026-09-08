Предмет з офіційного російського магазину, який помітили на столі Ганса-Томаса Тільшнайдера, викликав хвилю критики. Тепер він продає чашку із зіркою на аукціоні й, як стверджується, передасть гроші на благодійність.

Ця чашка стояла у виборчому офісі, викликала ажіотаж під час передвиборчої кампанії, а тепер, як передбачається, принесе гроші: Ганс-Томас Тільшнайдер виставив на аукціон на eBay чорну чашку з червоною зіркою та написом кирилицею "Армія Росії". Представник парламентської фракції "Альтернатива для Німеччини" з питань культури заявив, що віддасть гроші на благодійність, пише WELT.

Тільшнайдер уже прорекламував свій лот у соціальній мережі X, опублікувавши фотографію з передвиборчої кампанії партії AfD у Саксонії-Анхальт, на якій він та член Бундестагу Максиміліан Кра позують із чашкою.

"На аукціон виставлено найнебезпечнішу чашку Німеччини!" — написав політик. Зараз за "Армію Росії" пропонують понад 2000 євро. Тепер він заявляє, що передасть виручені гроші на благодійність.

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Чашка Тільшнайдера

Походження чашки невідоме. Раніше Тільшнайдер заявляв, що привіз її з поїздки до Росії у 2023 або 2024 році. Пол Ронцхаймер, заступник головного редактора Bild, виявив кухоль під час візиту до передвиборчого офісу Тільшнайдера в Кверфурті та запитав його, чому там знаходиться кухоль із символікою російської армії. Тоді Тільшнайдер відповів: "Хтось мені її подарував. Я не хотів її викидати".

Коли йому вказали, що це символ армії, яка вторглася в Україну і від гібридних атак якої захищається Німеччина, Тільшнайдер заявив: "Я не бачу в цьому нічого особливого. Це чашка, яку мені тут подарували, вона просто лежить без діла".

І додав: "Це не наша війна".

Тепер з’явилася інша версія подій, що стосуються походження кухля. Повідомлення у чаті від Тільшнайдера, з яким ознайомилася журналістка WELT Пауліна фон Пецольд, суперечить його попереднім заявам. У ньому він називає кружку "сувеніром" зі своїх "відомих поїздок до Росії у 2023 та 2024 роках". Згідно з цією версією, сам Тільшнайдер придбав кухоль у Росії вже після повномасштабного вторгнення в Україну та привіз його до Німеччини.

Проросійська позиція партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) продовжує викликати занепокоєння у німецькій федеральній політиці. У понеділок, після перемоги AfD на виборах у Саксонії-Анхальт, канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) заявив: "За 2500 кілометрів звідси, на сході, панує особлива радість з приводу результатів виборів — і це не дивно. У цьому плані ми знаємо, з ким маємо справу". Однак він додав, що не відступить від свого фундаментального переконання, "що ми повинні захищати нашу свободу, особливо зараз, від Росії".

Тільшнайдер розглядається як можливий кандидат до складу уряду під керівництвом переможця виборів від партії AfD Ульріха Зігмунда.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про успіх АдН на виборах.

Раніше ми розповідали про те, як РФ фінансувала німецьку партію АдН, щоб зупинити військову допомогу Україні. Журналісти з'ясували, що німецькі ультраправі політики отримували від своїх кремлівських кураторів інструкції, тексти виступів, а також подавали судовий позов проти поставок зброї в Україну.