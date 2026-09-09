"Серце кров'ю обливається": Меркель емоційно висловилася після тріумфу проросійської АдН на сході Німеччини

Колишня канцлерка Німеччини і представниця партії ХДС Ангела Меркель різко відреагувала на перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) у Саксонії-Ангальт. Політикиня висловила власні почуття з цього приводу і назвала цю подію "переломним моментом" в історії країни.

Меркель обговорила перемогу АдН з науковицею та публіцисткою Міріам Мекель у Кельні 8 вересня, зробивши кілька заяв з цього приводу. Про це розповіло видання "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Це переломний момент, справжній переломний момент, який ми переживаємо в історії Федеративної Республіки Німеччини" зазначила колишня канцлерка Німеччини.

Меркель також емоційно висловилася про власні переживання з цього приводу. Політикиню по-справжньому розчарував результат виборів і перемога АдН у східній частині Німеччини.

"Мені, як членці ХДС серце обливається кров"ю, це я мушу щиро сказати" зізналася Ангела Меркель.

Також політикиня наголосила, що іншим партіям потрібно зважати на те, яку діяльність веде АдН у соціальних мережах.

Що стосується "брандмауера" (принципової відмови німецьких партій від співпраці з ультраправими на будь-якому рівні влади), то Меркель наголосила, що партіям слід менше зосереджуватися на АдН і більше присвячувати себе визначенню власних політичних пріоритетів.

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"З цього випливає, що я не можу мати нічого спільного з цією партією" підкреслила Меркель.

Нагадаємо, 6 вересня видання Deutsche Welle повідомляло, що на місцевих виборах у федеральній землі Саксонія-Ангальт перемогу здобуває ультраправа та проросійська партія Альтернатива для Німеччини. Експерти попередили, що перемога в Саксонії-Ангальті підвищить шанси АдН виграти вже федеральні вибори 2029 року. Водночас поразка ХДС ставить весь уряд канцлера Мерца під шквалом критики.

8 вересня медіа WELT розповіло, як політик з ультраправої АдН виставив на продаж на аукціоні чорну чашку з червоною зіркою та написом кирилицею "Армія Росії".