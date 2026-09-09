"Скасувати санкції і не давати зброю ЗСУ": лідер німецької ультраправої АдН закликав до "дружби" з Путіним

Один із лідерів ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла розкрив позицію партії щодо війни в Україні. Він категорично виступив проти антиросійських санкцій і допомоги зброєю для української армії, а також назвав "суверенітетом" товаришування з Москвою заради вигідних цін на енергоносії.

Хрупалла оголосив, що з Росії необхідно зняти всі санкції і почати налагоджувати діалог, оскільки це "в інтересах Німеччини". Про це представник АдН заявив під час виступу у студії телеканалу ZDF, передає РБК-Україна.

Політик висловив думку про те, що санкції не приносять жодної користі, і лише перешкоджають налагодженню стосунків із Москвою.

"Я вважаю, що санкції в будь-якій формі є безглуздими, і, перш за все, вони завдали величезної шкоди самій німецькій економіці" заявив Тіно Хрупалла.

Говорячи про "шкоду" для німецької економіки, Хрупалла вирішив пригадати ситуацію з цінами на енергоносії в Угорщині, яка склалася, коли колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан їздив до Москви і перебував у дружних стосунках із Кремлем. За його словами, Орбан такими своїми діями проявляв "справжній суверенітет".

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"Ви знаєте, чому Віктор Орбан поїхав до Москви? Угорці платять 2,53 цента за кіловат-годину за газ. Це суверенітет" заявив представник АдН.

Лідер АдН виступив проти збройної допомоги Україні

Виступаючи в етері телеканалу, Тіно Хрупалла не оминув увагою і питання російсько-української війни. Він зокрема торкнувся теми постачання зброї Україні, заявивши, що Німеччині слід це припинити. Зокрема ультраправий політик виступив проти постачання Збройним силам України безпілотників, виготовлених на німецьких підприємствах, оскільки ті використовуються для ударів по російській території.

"Ми виробляємо в Німеччині безпілотники, які використовуються для здійснення атак на російську територію, і ми проти цього" наголосив Хрупалла.

Уривок з виступу Хрупалли в етері ZDF

Нагадаємо, раніше колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель емоційно висловилася про тріумф проросійської партії АдН на сході країни, заявивши, що у неї "серце кров'ю обливається".

Днями видання Deutsche Welle повідомляло, що на місцевих виборах у федеральній землі Саксонія-Ангальт перемогу здобуває ультраправа та проросійська партія АдН. Політологи заявили, що перемога в Саксонії-Ангальті підвищить шанси АдН виграти вже федеральні вибори 2029 року.