Вашингтон схвалив постачання далекобійної артилерії M31 GMLRS та HIMARS Україні, — NYT

Українські війська зможуть запускати ракети на дальність понад 64 кілометри, а потужність боєприпасів еквівалентна 500-фунтовій авіабомбі.

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Білий дім схвалив постачання реактивних систем залпового вогню великої дальності Україні M31 GMLRS — озброєння включать до наступного пакета американської військової допомоги. Очікують, що РСЗВ допоможуть Збройним Силам України в боях на Донбасі. Про це в п'ятницю, 27 травня, повідомило видання New York Times із посиланням на офіційних осіб США.

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Про передачу важкого озброєння Штати оголосять наступного тижня, сказав один зі співрозмовників видання. Чиновники не уточнили, які саме ракети до РСЗВ отримає Україна, проте Пентагон найчастіше використовує блоки M31 GMLRS — високоточну зброю з супутниковим наведенням, здатну нести ракети, потужність яких еквівалентна 500-фунтовій авіабомбі (близько 226 кг — ред.). Дальність польоту становить понад 64 кілометри, що значно перевищує радіус дії будь-якої з артилерійських машин, які українська армія використовує зараз.

Також, згідно з планами адміністрації президента США Джо Байдена, до пакета допомоги додадуть РСЗВ HIMARS, які пересуваються на шасі колісних вантажівок, повідомили виданню американські чиновники. Журналісти зазначили, що HIMARS здатна переносити шість ракет M31 або одну більшу керовану ракету, а також може швидко пересуватися після пострілу.

Блок попередньо завантажених в одноразові пускові труби ракет може легко встановлюватися на вантажівці. В російських артилерійських системах ракети мають завантажуватись по одній, тому перевага в цьому питанні буде на українському боці. Всі шість ракет можна запустити протягом секунд і вони здатні завдати противнику такої ж шкоди, як авіаційний удар керованими боєприпасами.

Водночас Білий дім хоче переконатися, що США зможуть обґрунтовано аргументувати, що нове озброєння надається не з метою завдати удару вглиб території РФ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила, що країни НАТО поставлятимуть Україні важке озброєння.

Тим часом за даними російських ЗМІ, у Кремлі обговорюють новий штурм Києва.