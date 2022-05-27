"Доколупаємо українців": у Путіна обговорюють новий штурм Києва, — ЗМІ

В оточенні президента, за даними журналістів, очікують перемогу у повномасштабній війні до осені та розраховують, що країни Заходу знизять обсяги допомоги Україні.

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У Кремлі на тлі просування ЗС РФ на Донеччині не виключають, що російська армія може знову піти на штурм Києва. Про це пише видання "Медуза", посилаючись на обізнані джерела в адміністрації президента Володимира Путіна.

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За даними журналістів, у політичному оточенні глави Росії знову почалися розмови про те, що РФ може за кілька місяців виграти повномасштабну війну проти України.

"Програма-мінімум" Кремля, як стверджують джерела, є оголошення до кінця травня про повне захоплення Донецької та Луганської областей. А "програма-максимум" передбачає новий штурм Києва та встановлення контролю над столицею України. Співрозмовники в АП запевняють, що влада Росії досі не відмовилася від ідеї окупації головного українського міста.

"Ми все одно їх (українців — ред.) доколупаємо. Швидше за все, до осені вже все закінчиться", — додало джерело у спілкуванні з журналістами.

Для масштабнішої операції у керівництва РФ, як пише видання, залишилося кілька маневрів, серед яких масове залучення строковиків. Інший інсайдер стверджує, що у більшості випадків російська армія під час наступу залучає бійців контрактної служби, а для прискорення можуть залучити інших військовозобов'язаних.

Проте, за словами джерела, Кремль не ризикне оголошувати масштабну мобілізацію, оскільки це негативно вплине на рейтинг влади і особисто Володимира Путіна.

"Зараз здається, що на фронті мало що відбувається. Що ЗС РФ беруть якісь другорядні населені пункти. Що у них є якісь проблеми. Але це відчуття створюється від того, що українці одразу не здалися, як багато хто думав. Так, бліцкригу не вийшло, видно якісь прорахунки. Але це не означає, що перемогу здобути не вийде. Ресурсів у Росії явно більше (ніж в України без підтримки країн Заходу — ред.)", — продовжив співрозмовник і припустив, що ближче до опалювального сезону європейські союзники можуть знизити масштаби військової та фінансової допомоги, оскільки їм ще належить домовлятися з РФ про постачання блакитного палива.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський озвучив можливі терміни закінчення повномасштабної війни з РФ. За словами глави держави, країна-агресор може зазнати поразки за кілька тижнів, якщо країни Заходу об'єднаються у боротьбі з Росією.

Також повідомлялося, що Володимир Путін готовий вести тривалу війну проти України. Як припускають у військовій розвідці Міноборони, Кремль не планує відмовлятися від своїх планів, а у південних українських областях ЗС РФ почали масштабно зміцнювати оборону на випадок контрнаступу ЗСУ.