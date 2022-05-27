"Доколупаем украинцев": у Путина обсуждают новый штурм Киева, — СМИ

В окружении президента, по данным журналистов, ожидают победу в полномасштабной войне к осени и рассчитывают, что страны Запада снизят объемы помощи Украине.

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В Кремле на фоне продвижения ВС РФ на Донбассе не исключают, что российская армия может снова пойти на штурм Киева. Об этом пишет издание "Медуза", ссылаясь на осведомленные источники в администрации президента Владимира Путина.

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По данным журналистов, в политическом окружении главы России вновь начались разговоры о том, что РФ может за несколько месяцев выиграть полномасштабную войну против Украины.

"Программа-минимум" Кремля, как утверждают источники, является объявление к концу мая о полном захвате Донецкой и Луганской областей. А "программа-максимум" предсматривает новый штурм Киева и установление контроля над столицей Украины. Собеседники в АП уверяют, что власти России до сих пор не отказались от идеи оккупации главного украинского города.

"Мы все равно их (украинцев — ред.) доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", — добавил источник в общении с журналистами.

Для более масштабной операции у руководства РФ, как пишет издание, осталось несколько маневров, среди которых массовое задействование срочников. Другой инсайдер утверждает, что в большинстве случаев российская армия в ходе наступления задействует бойцов контрактной службы, а для "ускорения" могут привлечь других военнообязанных.

Однако, по словам источника, Кремль не рискнет объявлять масштабную мобилизацию, поскольку это негативно отразится на рейтинге властей и лично Владимира Путина.

"Сейчас кажется, что на фронте мало что происходит. Что ВС РФ берут какие-то второстепенные населенные пункты. Что у них есть какие-то проблемы. Но это ощущение создается от того, что украинцы сразу не сдались, как многие думали. Да, блицкрига не вышло, видны какие-то просчеты. Но это не означает, что победу одержать не получится. Ресурсов у России заведомо больше (чем у Украины без поддержки стран Запада — ред.)", — продолжил собеседник и предположил, что ближе к отопительному сезону европейские союзники могут снизить масштабы военной и финансовой помощи, поскольку им еще предстоит договариваться с РФ о поставках голубого топлива.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможные сроки окончания полномасштабной войны с РФ. По словам главы государства, страна-агрессор может потерпеть поражение за несколько недель, если страны Запада объединятся в борьбе с Россией.

Также сообщалось, что Владимир Путин готов вести длительную войну против Украины. Как предполагают в военной разведке Минобороны, Кремль не планирует отказываться от своих планов, а в южных украинских областях ВС РФ начали масштабно укреплять оборону на случай контрнаступления ВСУ.