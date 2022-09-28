В "референдуме" в Запорожской области приняли участие менее 1% жителей, — мэр Мелитополя

Имена всех коллаборантов в Запорожской области известны, они понесут ответственность за помощь оккупантам, заявил Иван Федоров.

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На псевдореферендуме, который проводился российскими оккупантами на временно неподконтрольной правительству территории Запорожской области, приняли участие всего 0,5% местных жителей. Имена всех коллаборантов известны украинским властям, их привлекут к ответственности. Об этом в ходе обращения в среду, 28 сентября, заявил мэр временно оккупированного города Мелитополь Иван Федоров.

"Даже под гнетом врага вы не принимали участия в этом фарсе и фейковом референдуме. Лишь 0,5% от жителей наших временно оккупированных территорий приняли участие в этом фейке. Фейке, который никто не признает", — сказал глава города.

Федоров поблагодарил жителей Запорожской области, которые делятся с украинскими властями информацией обо всех коллаборантах на территории региона.

"Благодаря нашим жителям, которые предоставляют информацию о предателях по электронной почте [email protected], нам известны фамилии всех коллаборантов. Ни один из них не избежит ответственности", — написал мэр Мелитополя.

Помимо этого Федоров заверил, что украинское правительство продолжит выплачивать жителям временно оккупированных территорий все положенные им выплаты.

"Уверен, наши героические военные освободят все временно оккупированные территории Запорожской и других областей. В том числе и Мелитополь, ключ к деоккупации юга Украины", — резюмировал мэр.

Тем временем пропагандистские СМИ РФ распространили информацию, согласно которой явка на "референдуме" о включении Запорожской области в состав РФ якобы составила 85,4% или 541 тысячу человек.

Напомним, с 23 по 27 сентября на оккупированных РФ территориях Украины состоялись псевдореферендумы о "вхождении территорий Украины в состав России". Для организации так называемого волеизъявления в неподконтрольные регионы россияне свозили жителей оккупированного Крыма.

Ранее Фокус разбирался, что будет после псевдореферендумов на временно оккупированной территории Украины.