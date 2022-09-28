Псевдореферендум в оккупации: как россияне повышали явку

Эксперты говорят, оккупантам важно было показать явку на уровне 80%.

Related video

С 23 по 27 сентября на оккупированных РФ территориях Украины состоялись псевдореферендумы "вхождении территорий Украины в состав России". Свидетели отмечают, РФ хотела продемонстрировать, что в "референдуме" участвовало большое количество граждан Украины. Для этого в Херсонскую область завозили граждан из оккупированного Крыма, допускали к голосованию несовершеннолетних, организовывали участки в колониях.

"Кроме того оккупанты организовали неизбирательное голосование на дому. По украинскому законодательству это предусмотрено для людей, которые по медицинским показаниям не могут добраться до участка самостоятельно. Это связано с тем, что массовой явки на участки не могло быть, а им надо нарисовать явку в 70-80% явки от какого-то виртуального перечня списка избирателей. Голосование на дому для россиян важное, чтобы потом объяснить эти цифры", – сказал в комментарии Фокусу для материала "Нелегитимные, но с последствиями. Что будет после псевдореферендумов на оккупированных территориях" Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

По словам херсонского политолога Владимира Молчанова, результаты фейковых референдумов объявят быстро. "Коллаборанты на местах очень заинтересованы либо в принятии в состав России, либо в защите другим способом своих жизней и свободы от справедливого наказания", – поясняет он.

В итоге Россия рапортует почти о стопроцентной явке на псевдореферендумах.