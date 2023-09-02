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Военный Фокус Российско-украинская война

Фридман, Авен, Усманов и не только: журналисты нашли дома детей олигархов РФ в Лондоне (фото, видео)

дом Владимира Евтушенкова
Фото: Скрин видео | Крыльцо дома на Белгрейв-сквер, связанного с Олегом Дерипаской. Сейчас здесь поселился бездомный

Дети российских олигархов продолжают пользоваться своей недвижимость в Лондоне. Дома не арестованы, их сдают в аренду, в них живут люди. И лишь на крыльце дома на Белгрейв-сквер, связанного с Олегом Дерипаской, поселился бездомный.

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В лондонском комьюнити Хампстед находятся дома, принадлежащие трем известным россиянам, в отношении которых действуют западные санкции: Андрею Гурьеву, Алишеру Усманову и Михаилу Фридману. Авторы журналистского расследования нашли дома российских олигархов. Материал "Лондонград" опубликован на YouTube.

Лондонский дом Андрея Гурьева, владельца "Фосагро"

Имение Witanhurst, которое связывают с Андреем Гурьевым, бывшим сенатором Совета Федераций РФ и владельцем одного из крупнейших в мире заводов по производству минеральных удобрений "Фосагро".

Имение, которое связывают с Андреем Гурьевым Fullscreen
Имение, которое связывают с Андреем Гурьевым

Журналисты заметили автомобили премиум-класса на территории имения, хотя прежде сообщалюсь, что имение не предназначено для проживания семьи Гурьева.

Дом Алишера Усманова

Beechwood House — лондонский дом Усманова был построен в 1840-х годах, считается одним из самых дорогих в британской столице. Его стоимость оценивается в 50 млн фунтов стерлингов. Дом, как и сам Усманов, находится под санкциями, судя по всему, в нем никто не живет сейчас.

Имение Алишера Усманова стоимостью свыше 50 млн фунтов стерлингов Fullscreen
Имение Алишера Усманова стоимостью свыше 50 млн фунтов стерлингов

Дом Михаила Фридмана

Имение Alton House связывают с Михаилом Фридманом. Российский олигарх решил не отвечать на вопросы журналистов о том, считает ли он главу Кремля Владимира Путина военным преступником. Уроженец Львова Фридман сослался на "запрет юристов", а также предложил расследователю Михаилу Ткачу побеседовать в более спокойной обстановке.

Дом Михаила Фридмана Fullscreen
Дом Михаила Фридмана

Российский олигарх Михаил Фридман проживает в Лондоне, в отношении него действуют санкциями властей Великобритании.

По данным западных СМИ, в июле британское руководство предоставило подсанкционным российским олигархам не менее 82 лицензий "на личные расходы". То есть разрешается тратить до $1 млн в год на "базовые потребности": водителей, поваров, горничных и пр.

Михаил Фридман Fullscreen
Михаил Фридман

"Я вам интервью давать не буду и комментировать не буду, — заявил предприниматель, связанный с Кремлем. — Я не знаю, с какой целью вы меня спрашиваете. Кроме того, это позиция моих юристов".

По сведениям авторов журналистского проекта "Схемы", компания, находящаяся в собственности Фридмана, до сих пор сотрудничает с Росгвардией и путинской охраной. Речь о компании "АльфаСтрахование", которая предоставляет услуги в том числе и подразделениям, которые охраняют Путина.

В Украине Фридман известен как опосредованный владелец мобильного оператора Киевстар, брендов минеральных вод "Моршинская", "Миргородская" и Borjomi, а также Сенс-Банка.

Журналистское расследование о домах российских олигархов в Лондоне

Дом Петра Авена

Имение Ingliston House в районе. По данным журналистов, олигарх Петр Авен не появляется в своем дома и пытается получить право на проживание в Латвии, чье гражданство у него есть.

Дом Петра Авена в Суррее Fullscreen
Дом Петра Авена в Суррее

Герман Хан

Герман Хан — совладелец "Альфа-групп". Его жена владеет домом в центре Лондона. По наблюдениям журналистов, в доме каждый вечер зажигается свет, но через парадные двери никто не выходит.

Дом, которым владеет супруга Германа Хана Fullscreen
Дом, которым владеет супруга Германа Хана

Владимир Лисин

Владимир Лисин — один из немногих российских олигархов, который все еще не попал под санкции Запада. Принадлежащий ему производитель стали Новолипецкий металлургический комбинат продолжает выполнять госзаказы для российского ВПК во время полномасштабной войны в Украине.

Предприятие производит сталь, которую используют завод по производству радиолокационных систем для флота РФ и других предприятий, в частности для "Марийского машиностроительного завода", который работает над производством зенитных систем.

По информации журналистов, НЛМК Лисина поставляю электротехническую сталь институту по разработке и производству ядерных и термоядерных боеприпасов.

Дом сына Лисина Fullscreen
Возможный дом сына Лисина

Журналисты нашли мужчину, который может быть его сыном. Он внешне и по возрасту похож на сына олигарха.

Мужчина, который может быть сыном олигарха Лисина Fullscreen
Мужчина, который может быть сыном олигарха Лисина

У сына Владимира Лисина может быть дом в Лондоне.

сын лисина Fullscreen
Журналисты нашли мужчину, похожего на него, возможно это его сын, поскольку свои фото он не выкладывал в сети

Андрей Скотч и его дочь Варвара

Журналисты нашли имение, связанное с Андреем Скотчем — владельцем одного из крупнейших в мере производителей железной руды.

По данным российского издания "Проект", в прошлом году мобилизованным в Белгороде раздавали брошюры о том, как жить на войне с Украиной и США. Пособия напечатало общество ветеранов Афганистана при поддержке Скотча.

Дом, связанный со Скотчем Fullscreen
Дом, связанный со Скотчем
Дом, связанный со Скотчем Fullscreen
Дом, связанный со Скотчем
Дом, связанный со Скотчем Fullscreen
Дом, связанный со Скотчем
Дом, связанный со Скотчем
Дом, связанный со Скотчем
Дом, связанный со Скотчем

Он настолько связан с российской агрессий, что в 2023 году под санкциями США и Великобритании оказалась его дочь Варвара.

Варвара Скотч в списке санкционных лиц Fullscreen
Варвара Скотч в списке санкционных лиц

"Феррари", который выехал из дома дочери Андрея Скотча.

"Феррари", который выехал из дома Скотча Fullscreen
"Феррари", который выехал из дома Скотча

Журналистам не удалось установить личности мужчины и женщина, которые села в автомобиль.

Женщина, вышедшая из дома дочери Скотча Fullscreen
Женщина, вышедшая из дома дочери Скотча

Авторы расследования также нашли дом, зарегистрированный на дочь российского олигарха Владимира Евтушенкова.

Дом дочери российского олигарха Владимира Евтушенкова Fullscreen
Дом, связанный с дочерью российского олигарха Владимира Евтушенкова
Фото: Скрин видео

И только на веранде дома на Белгрейв-сквер, связанного с Олегом Дерипаской поселился нищий.

Дом, связанный с Олегом Дерипаской Fullscreen
Дом, связанный с Олегом Дерипаской
Дом, связанный с Олегом Дерипаской Fullscreen
Дом, связанный с Олегом Дерипаской
Фото: Скрин видео
Дом, связанный с Олегом Дерипаской
Дом, связанный с Олегом Дерипаской

Напомним, что в Украине прокуроры занялись владельцем "Сенс банка" Фридманом.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских предпринимателей, причастных к военной агрессии против Украины.