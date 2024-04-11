США ввели санкции против 11 компаний, причастных к производству "Шахедов": список

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний из России, шести — из Китая и двух — из ОАЭ. Все они занимались закупкой комплектующих для производства "Шахедов" и авиатехники.

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Министерство торговли США ввело экспортные санкции против ряда компаний из трех стран — России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в сообщении министерства от 11 апреля.

Как отмечается в релизе, в санкционный список были внесены компании РФ, создавшие сеть закупок аэрокосмических компонентов для производства БПЛА типа Shahed, которые используют в войне против Украины российские агрессоры, а также йеменские боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, во время нападений в Красном море:

"Аэросила" — производит авиационные винты;

"Дельта-Аэро" — занимается ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов;

"ОДК-Стар" — входит в структуры "Ростеха", производит системы топливопитания и управления газотурбинными двигателями.

Кроме того, под ограничения попало китайское предприятие Shenzhen Jiasibo Technology, которое тоже участвовало в закупке компонентов для производства Shahed.

Еще одно предприятие из Китая попало в санкционный список из-за поддержки российской армии — Jiangxi Xintuo Enterprise закупало, разрабатывало и распространяло российские БПЛА.

Также четыре китайские компании были занесены в список как подозреваемые в приобретении товаров американского происхождения для программ военной модернизации КНР. Это компании LINKZOL Technology, Xiʼan Like Innovative Information Technology, Beijing Anwise Technology и SITONHOLY.

Под ограничения также попали две компании из ОАЭ — Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini. Они занимались экспортом товаров из США в пользу Ирана, и это осуществлялось в обход американских санкций, наложенных на Тегеран.

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Союзники бросают Россию, поскольку США ужесточают вторичные санкции, — Newsweek

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц, связанных с контрабандой.

Фокус писал 10 апреля, что российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман выиграли суд ЕС: с них частично сняли санкции.