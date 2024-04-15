"Призываем всех не обходить санкции": Шольц упрекнул Китай за поддержку России

Запад обвиняет КНР в поставках не оружия, а товаров двойного назначения, которые РФ использует в войне против Украины, поскольку их можно применять не только в гражданских целях.

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Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул Китай в поддержке России. Заявление немецкого политика приводит Tagesschau.

Во время поездки в Шанхай он заявил, что "никто не должен помогать". Он имел в виду увеличение китайского экспорта после вторжения оккупационного контингента РФ на территорию Украины.

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Россия и Китай торгуют медью под видом металлолома, чтобы обойти санкции, — Reuters (фото)

"Мы также призываем всех не обходить санкции... почему призываем не поставлять оружие", — отметил он.

В сообщении говорится о том, что Запад обвиняет Китай в поставках не оружия, а товаров двойного назначения, которые РФ использует в войне против Украины. Их можно использовать в гражданских целях, но также "на самом деле" можно применять и в военных целях.

Во вторник в Пекине Шольц встретится с президентом Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. Канцлер отметил, что захватническая война России — это не только европейский вопрос. По его словам, если "это станет широко распространенным, будет угрозой миру и безопасности на всей планете, потому что это будет побуждать многих вносить исторические исправления".

Производство "шахедов" и санкции США

США ввели санкции против 11 компаний, которые причастны к производству БПЛА. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний из России, шести — из Китая и двух — из ОАЭ. Все они занимались закупкой комплектующих для производства шахедов и авиатехники.

В санкционный список были внесены компании РФ, создавшие сеть закупок аэрокосмических компонентов для производства БПЛА этого типа, которые используют в войне против Украины российские агрессоры, а также йеменские боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, во время нападений в Красном море.

Под ограничения попало китайское предприятие Shenzhen Jiasibo Technology, которое тоже участвовало в закупке компонентов для производства этих дронов. Еще одна компания из Китая попала в санкционный список из-за поддержки российской армии — Jiangxi Xintuo Enterprise закупало, разрабатывало и распространяло российские БПЛА. Также четыре китайские компании были занесены в список как подозреваемые в приобретении товаров американского происхождения для программ военной модернизации КНР.

Напомним, 13 апреля Шольц заявил, что война в Украине — это надолго. Канцлер Германии рассказал, что Владимир Путин еще до вторжения отрицал независимость Украины, но его не восприняли буквально. По словам Олафа Шольца, Китай может дать понять Кремлю, что войну надо заканчивать.