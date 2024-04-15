Россия и Китай торгуют медью под видом металлолома, чтобы обойти санкции, — Reuters (фото)

По данным Reuters, только в декабре 2023 года китайские фирмы в общей сложности сделали пять закупок продукции под маркировкой "медная катанка" у РФ. Покупки, сделанные через компанию, зарегистрированную в ОАЭ, принесли доход примерно в 65 миллионов долларов.

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Россия и Китай торгуют новой медной катанкой под видом металлолома, чтобы обойти западные санкции и уйти от налогов. Об этом 15 апреля сообщает Reuters.

По информации инсайдеров агентства, катанка измельчается в отдаленном, закрытом для посещения районе Китая — Синьцзян-Уйгурском. Измельчают новый металл до такой степени, чтобы его было трудно отличить от металлолома. Таким образом и экспортеры, и импортеры могут применять выгодный тариф, получая на разнице между новым металлом и ломом неплохие прибыли.

Так, в декабре 2023 года экспортная пошлина на медную катанку в РФ составляла 7%, что ниже 10% пошлины на лом. Импорт медной катанки в Китай облагается налогом в размере 4%, а вот на импорт российского лома пошлина не распространяется. Вместе с тем, данные китайской и российской таможни разнятся.

Фото: Скриншот

В Китае цифры свидетельствуют о том, что КНР закупила у России гораздо больше лома. В то же время Российская медная компания (РМК) на запрос Reuters показала проданный объем лома, экспортированного в Китай, совсем незначительным и прокомментировал такое несоответствие тем, что Федеральная таможенная служба России "временно не предоставляет данные по внешней торговле". При этом агентство подчеркивает, что РФ прекратила публикацию такой статистики еще в апреле 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.

На запрос Reuters по поводу торговли новой медной катанкой с китайскими компаниями РМК, которая находится под западными санкциями, заявила, что поставляет свою продукцию только отечественным фирмам и от дальнейших комментариев отказалась.

Точно также не прокомментировала запрос агентства и китайская таможня, размещенная в Синьцзяне — районе, граничащем с РФ.

Вместе с тем, по данным поставщика коммерческих данных, в декабре 2023 года китайские фирмы в общей сложности сделали пять закупок продукции под маркировкой "медная катанка" на заводе РСС в Уральском регионе РФ. По данным инсайдеров, покупки, сделанные компанией Modern Commodity Trading DMCC, которая зарегистрирована в ОАЭ, принесли доход примерно в 65 миллионов долларов. Связаться с компанией из ОАЭ для получения комментариев агентству не удалось.

Что означает измельчение медной катанки

Это один из самых эффективных способов замаскировать новый материал — только что изготовленную медную катанку. Проще говоря, новые длинные и тонкие стержни из меди высокой чистоты, которые в основном используются для изготовления силовых кабелей, обычно сворачивают для удобства транспортировки. Медный же лом представляет собой смесь проводов и трубок, которые уже якобы были в употреблении. Их нарезают на кусочки размером с зерно или сворачивают в рулоны и прессуют, как пакеты с лапшой, для транспортировки.

Таким образом измельченный металл сложнее идентифицировать, что облегчает его продажу китайским компаниям. То есть теоретически не существует правовых преград, которые могли бы Китаю помешать покупать у России новый металл под видом лома, избегая таким образом санкций и одновременно минимизируя налоги.

Важно

Китай купил медь с оккупированной РФ территории Украины после начала большой войны, — Reuters

Напомним, Фокус писал, что в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года китайская компания Quzhou Nova купила у Дебальцевского завода металлургического машиностроения не менее 3220 тонн медного сплава на общую сумму 7,4 млн долларов. Фактически это был металл с оккупированной территории Украины.

Кроме того, по информации американской Financial Times, Китай поставляет РФ двигатели для ракет и БпЛА.