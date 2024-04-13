США утверждают, что Китай поставляет РФ двигатели для ракет и БпЛА, — Financial Times

Китай помогает РФ улучшить возможности спутниковой связи, что повлияет на войну против Украины, пишут журналисты.

Related video

В Соединенных штатах Америки уверены, что Китай поставляет России двигатели для ракет и беспилотников. Об этом пишет издание Financial Times.

Так, США обвинили Китайскую народную республику в поставках Российской Федерации двигателей для крылатых ракет и беспилотников, а также станков для баллистических ракет. Поэтому Белый дом призывает Евросоюз усилить дипломатическое и экономическое давление на Пекин.

Важно

Для войны с Украиной: Китай в разы увеличил поставки оборудования в РФ, — АР

По данным американской разведки, Россия и Китай начали работу над совместным производством дронов. Оно будет располагаться на территории РФ. Также Китай поставил России 90% микросхем, которые используют в производстве танков, самолетов и ракет.

Кроме этого в США говорят, что Китай помогает РФ улучшить возможности космического базирования и спутниковой связи, что поможет в войне против Украины.

Как пишет издание, Пекин уверен, что его поддержка России не угрожает его отношениям с Европой, а США считают, что Европа должна давить на Китай жестче.

"Поддержка Китая помогает России восстановить свою оборонную промышленную базу и уменьшить влияние западных санкций и экспортного контроля. Посольство Китая в США отрицает, что страна предоставляла оружие для ведения войны Украине или РФ", — пишет Financial Times.

Напомним, что в АР 13 апреля сообщили, что Китай увеличил поставки оборудования в РФ для использования в военной промышленности. В 2023 году страна-агрессор примерно 90% микроэлектроники и 70% станков получила из Китая.

Китай 11 апреля ввел беспрецедентные санкции против двух американских оборонных компаний за то, что они якобы поддерживали продажу оружия Тайваню.