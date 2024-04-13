США утверждают, что Китай поставляет РФ двигатели для ракет и БпЛА, — Financial Times
Китай помогает РФ улучшить возможности спутниковой связи, что повлияет на войну против Украины, пишут журналисты.
В Соединенных штатах Америки уверены, что Китай поставляет России двигатели для ракет и беспилотников. Об этом пишет издание Financial Times.
Так, США обвинили Китайскую народную республику в поставках Российской Федерации двигателей для крылатых ракет и беспилотников, а также станков для баллистических ракет. Поэтому Белый дом призывает Евросоюз усилить дипломатическое и экономическое давление на Пекин.Важно
По данным американской разведки, Россия и Китай начали работу над совместным производством дронов. Оно будет располагаться на территории РФ. Также Китай поставил России 90% микросхем, которые используют в производстве танков, самолетов и ракет.
Кроме этого в США говорят, что Китай помогает РФ улучшить возможности космического базирования и спутниковой связи, что поможет в войне против Украины.
Как пишет издание, Пекин уверен, что его поддержка России не угрожает его отношениям с Европой, а США считают, что Европа должна давить на Китай жестче.
"Поддержка Китая помогает России восстановить свою оборонную промышленную базу и уменьшить влияние западных санкций и экспортного контроля. Посольство Китая в США отрицает, что страна предоставляла оружие для ведения войны Украине или РФ", — пишет Financial Times.
Напомним, что в АР 13 апреля сообщили, что Китай увеличил поставки оборудования в РФ для использования в военной промышленности. В 2023 году страна-агрессор примерно 90% микроэлектроники и 70% станков получила из Китая.
Китай 11 апреля ввел беспрецедентные санкции против двух американских оборонных компаний за то, что они якобы поддерживали продажу оружия Тайваню.