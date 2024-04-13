США стверджують, що Китай постачає РФ двигуни для ракет і БпЛА, — Financial Times

Китай допомагає РФ поліпшити можливості супутникового зв'язку, що вплине на війну проти України, пишуть журналісти.

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В Сполучених штатах Америки впевнені, що Китай постачає Росії двигуни для ракет і безпілотників. Про це пише видання Financial Times.

Так, США звинуватили Китайську народну республіку у постачанні Російській Федерації двигунів для крилатих ракет і безпілотників, а також верстатів для балістичних ракет. Через це Білий дім закликає Євросоюз посилити дипломатичний та економічний тиск на Пекін.

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Для війни з Україною: Китай у рази збільшив поставки обладнання до РФ, — АР

За даними американської розвідки, Росія і Китай почали роботу над спільним виробництвом дронів. Воно розташовуватиметься на території РФ. Також Китай поставив Росії 90% мікросхем, які використовують у виробництві танків, літаків та ракет.

Крім цього в США кажуть, що Китай допомагає РФ поліпшити можливості космічного базування та супутникового зв'язку, що допомож у війні проти України.

Як пише видання, Пекін впевнений, що його підтримка Росії не загрожує його стосункам з Європою, а США вважають, що Європа має тиснути на Китай жорсткіше.

"Підтримка Китаю допомагає Росії відновити свою оборонну промислову базу та зменшити вплив західних санкцій та експортного контролю. Посольство Китаю в США заперечує, що країна надавала зброю для ведення війни Україні чи РФ", — пише Financial Times.

Нагадаємо, що в АР 13 квітня повідомили, що Китай збільшив постачання обладнання до РФ для використання у військовій промисловості. У 2023 році країна-агресорка приблизно 90% мікроелектроніки та 70% верстатів отримала з Китаю.

Китай 11 квітня запровадив безпрецедентні санкції проти двох американських оборонних компаній за те, що вони нібито підтримували продаж зброї Тайваню.