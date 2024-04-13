США стверджують, що Китай постачає РФ двигуни для ракет і БпЛА, — Financial Times
Китай допомагає РФ поліпшити можливості супутникового зв'язку, що вплине на війну проти України, пишуть журналісти.
В Сполучених штатах Америки впевнені, що Китай постачає Росії двигуни для ракет і безпілотників. Про це пише видання Financial Times.
Так, США звинуватили Китайську народну республіку у постачанні Російській Федерації двигунів для крилатих ракет і безпілотників, а також верстатів для балістичних ракет. Через це Білий дім закликає Євросоюз посилити дипломатичний та економічний тиск на Пекін.Важливо
За даними американської розвідки, Росія і Китай почали роботу над спільним виробництвом дронів. Воно розташовуватиметься на території РФ. Також Китай поставив Росії 90% мікросхем, які використовують у виробництві танків, літаків та ракет.
Крім цього в США кажуть, що Китай допомагає РФ поліпшити можливості космічного базування та супутникового зв'язку, що допомож у війні проти України.
Як пише видання, Пекін впевнений, що його підтримка Росії не загрожує його стосункам з Європою, а США вважають, що Європа має тиснути на Китай жорсткіше.
"Підтримка Китаю допомагає Росії відновити свою оборонну промислову базу та зменшити вплив західних санкцій та експортного контролю. Посольство Китаю в США заперечує, що країна надавала зброю для ведення війни Україні чи РФ", — пише Financial Times.
Нагадаємо, що в АР 13 квітня повідомили, що Китай збільшив постачання обладнання до РФ для використання у військовій промисловості. У 2023 році країна-агресорка приблизно 90% мікроелектроніки та 70% верстатів отримала з Китаю.
Китай 11 квітня запровадив безпрецедентні санкції проти двох американських оборонних компаній за те, що вони нібито підтримували продаж зброї Тайваню.