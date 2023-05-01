Проект Kryl: что известно о польском аналоге САУ "Богдана" и есть ли у него шансы на жизнь

Польская армия еще в 2011 году начала разработку колесной САУ, однако на ее пути постоянно попадались препятствия. Иногда их создавали сами военные, потому что одно требование противоречило другому.

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Польская компания Huta Stalowa Wola SA (HSW WA) с 2011 г. участвует в проекте Минобороны на создание 155-мм САУ на колесном шасси. Однако за 12 лет поляки так и не получили собственной колесной гаубицы. Об этом сообщает Defence 24.

Kryl и постоянные переноски

Производитель Huta Stalowa Wola успешно разработал и производит САУ Krab. Однако программа по созданию колесной самоходной артустановки не так успешна. Информация о польской разработке противоречива. По первоочередному плану консорциума во главе с HSW WA колесную САУ должны были разработать еще до декабря 2015 года, а затем до 2018 года. Планировалось приобрести 7 дивизионов Kryl.

САУ Kryl должна была иметь дальность стрельбы до 40 км.

Как оказалось, военные были очень требовательны к проекту Kryl. Иногда доходило до того, что одно требование противоречило другому, потому что планировалось его транспортировать на самолетах С-130. Поэтому первый прототип из-за ограничения по весу в 19 тонн был без баллистического компьютера, бронированной кабины и без автомата заряжания. Это должны были компенсировать мобильностью, потому что машина имела двигатель на 326 лошадиных сил.

После презентации в 2015 году Kryl начали все критиковать за странную внешность, дефекты и ряд других недостатков. Поэтому военные даже прекратили внутренние испытания САУ. Лишь в 2020 году после ряда изменений Kryl снова начали тестировать в армии. Однако с этим были проблемы, которые привели к тому, что конструкторские работы продлили до 2022 года.

Kryl критиковали за некрасивую форму кузова

Из-за многочисленных проблем в 2021 году Минобороны Польши решило, что нужно довести разработку до конца, но затем подписать контракт на новые разработки, что означало полный крах Kryl. В действующем виде САУ не требовалась Вооруженным силам, не выполняющим экспедиционные миссии с самолетами С-130.

Есть ли будущее у проекта Kryl

В издании отмечают, что в Минобороны Польши до сих пор хотят иметь колесную 155-мм САУ, с характеристиками, как у гусеничной Krab.

"Мы анализируем, какой это может быть класс шасси, возможно это будет 8х8, а не 6х6, как было раньше. Наш опыт показывает, что это должна быть гаубица, в которой будет уменьшено количество экипажа, поэтому нужно интегрировать автомат зарядки. Это задает направление работы", — заявил генеральный директор HSW SA Бартомией Зайонц еще в сентябре 2021 года.

САУ Kryl на испытаниях

Будет создан условный проект Kryl 2.0 с новым шасси, значительной унификацией с САУ Krab, а также с учетом приобретенного опыта при разработке предыдущей САУ.

Напомним, 22 февраля в Украине представили обновленную САУ "Богдана", которая получит сразу три варианта для базы от КрАЗ, Tatra и MAN.