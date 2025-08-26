Половина — у 2025 році: у генпрокурора озвучили кількість справ про СЗЧ і дезертирство в ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022 року до липня 2025 року було відкрито понад 200 тисяч справ про самовільне залишення частини та понад 50 тисяч — про дезертирство в українській армії.

Згідно з даними "Єдиного звіту про кримінальні правопорушення", які Офіс генерального прокурора України надав у відповідь на запит "УП", з кожним роком повномасштабної війни кількість випадків СЗЧ і дезертирства суттєво зростала. За сім місяців 2025 року вже було зареєстровано понад 125 тисяч проваджень.

Кількість СЗЧ в ЗСУ за час повномасштабної війни

У 2022 році за статтею 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) було зареєстровано 6 988 кримінальних проваджень, наступного року вже 17 658, а у 2024 році — 67 840. Від початку 2025 року станом на липень за статтею про СЗЧ було зареєстровано 110 511 проваджень, тож загалом кількість відкритих справ сягнула 202 997. Із них про підозру повідомлено 15 564 особам.

Кількість дезертирства в ЗСУ з 2022 року

За статтею 408 ККУ (Дезертирство) з січня-лютого 2022 року до липня 2025 року було зареєстровано 50 058 кримінальних проваджень. Найбільше у 2024 році — 23 343 справи. Про підозру повідомлено 1 248 бійцям.

СЗЧ і дезертирство в ЗСУ: в чому різниця

Юристка, фахівчиня БФ ВО "Веста" Людмила Кормош у грудні 2024 року розповідала в ефірі "Українського радіо", що дезертирством називається самовільне залишення частини, при якому військовий не має наміру повертатися назад і планує надалі повне ухилення від служби. В період дії воєнного стану воно є особливо тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. Водночас тимчасове самовільне залишення частини без дозволу командира за певних умов може вважатися адміністративним правопорушенням і каратися не так суворо.

Нагадаємо, Фокус із посиланням на Міністерство оборони 18 серпня писав, що в Україні до 30 серпня знову діє спрощений механізм повернення після СЗЧ. У цей термін військові можуть повернутися на службу без загрози кримінального переслідування.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапян 8 серпня розповідала, як карають за СЗЧ і як військовому повернутися до частини. За її словами, протягом трьох днів можна повернутися на службу без наслідків, оскільки справа ще не порушується.