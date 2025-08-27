Від 5 до 10 років за ґратами: військових хочуть карати реальними строками за невиконання наказів

Народні депутати пропонують призначати військовослужбовцям реальні тюремні строки від 5 до 10 років за відмову виконати наказ командира під час дії воєнного стану. Законопроєкт №13452, який передбачає ці зміни, у середу, 27 серпня, планує розглянути Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Related video

За інформацією з сайту Верховної Ради, ініціаторами законопроєкту виступили Максим Павлюк, Сергій Іонушас, Владлен Неклюдов, Володимир Захарченко, Галина Михайлюк, В’ячеслав Медяник та Олександр Бакумов. Документ спрямований на вдосконалення механізмів застосування адміністративних та кримінальних стягнень до військових, зокрема щодо правопорушень, що виникають під час служби, зборів або у бойовій обстановці.

Законопроєкт пропонує:

включити військові адміністративні правопорушення, за які не можна уникнути відповідальності через "малозначність";

збільшити строки накладення адміністративних стягнень;

встановити відповідальність за зловживання владою службовими особами;

уточнити порядок перевірки стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння для військових, резервістів та військовозобов’язаних;

а також підвищити штрафи за необережне пошкодження чи знищення військового майна.

Проєкт Закону про зміни до КУпАП і КК щодо відповідальності за військові правопорушення Фото: Скриншот

У пояснювальній записці наголошується, що ці зміни дозволять більш ефективно забезпечувати дисципліну у Збройних Силах та інших військових формуваннях, зменшити уникнення покарання за серйозні порушення, підвищити обороноздатність країни та захистити суверенітет і територіальну цілісність України.

Загалом, як пише видання "Судово-юридична газета" нині статті 69 і 75 Кримінального кодексу виключають можливість м’якшого покарання за низку злочинів у воєнний час, як-от дезертирство або самовільне залишення військової частини. Проте стаття 402 КК, яка передбачає покарання за непокору, у цьому переліку відсутня. Це означає, що зараз військові за непокору можуть отримати умовне покарання або більш м’яке рішення суду. Також видання пише, що депутати пропонують включити непокору до списку злочинів, за які не можна застосовувати м’якше покарання або звільняти від відбування строку з випробуванням, щоб забезпечити належну дисципліну та безпеку у військових формуваннях.

Нагадаємо, що український уряд ухвалив зміни, які дозволяють виїзд за кордон попри війну чоловікам віком від 18 до 22 років. Однак, представник ДПСУ наголосив, що норма не поширюватиметься на тих, хто обіймає визначені посади в органах влади, держорганах і органах місцевого самоврядування. Такі громадяни можуть залишати країну лише у зв'язку зі службовим відрядженням.

Також Фокус писав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022 року до липня 2025 року було відкрито понад 200 тисяч справ про самовільне залишення частини та понад 50 тисяч — про дезертирство в українській армії.