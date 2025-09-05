Поддержите нас UA
Ужесточение наказания для военных: анонсированы новые масштабные протесты в Киеве

Сами военные считают новый законопроект несправедливым | Фото: Getty Images

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за СЗЧ. Такое отношение к военнослужащим является несправедливым и требует реакции общества, считают активисты.

Сегодня, 5 сентября, в Киеве в 20:00 состоится новая акция протеста на Майдане Незалежності, сообщила ветеранка и общественная деятельница Алина Сарнацкая. В своих публикациях в соцсетях она призвала украинцев прийти на Майдан и требовать прекращения притеснений военнослужащих.

Алина Сарнацкая призвала выходить на Майдан (скриншот)
Фото: X (Twitter)

По мнению Алины Сарнацкой, украинская власть должна:

  • принять закон о военном омбудсмене;
  • не принимать законопроект №13452;
  • отменить нормы закона №8271 от 2022 года.

Усиление уголовной ответственности для военных за неповиновение Сарнацкая называет очень плохой идеей. Подход "увеличить наказание и этим улучшить дисциплину" не работает — убеждена ветеранка.

А закон о военном омбудсмене Алина Сарнацкая считает "реальным механизмом решения проблем в армии и защиты прав военнослужащих, которые ежедневно рискуют жизнью за Украину".

Выходить на протестный Майдан призвал и волонтер-инфлюенсер Игорь Лаченков. Принятие законопроекта №13452 он назвал "абсолютным позором".

Игорь Лаченков поддержал призыв выйти на протест (скриншот)
Фото: Telegram

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за СЗЧ. Военным грозит от 5 до 10 лет заключения без права на смягчение.

Также Фокус сообщал, что сами бойцы ВСУ критикуют законопроект о наказании за невыполнение приказов. По их словам, законопроект №13452 является односторонним и наказывает только простых солдат, а некомпетентных командиров и "генералов, которые потеряли тысячи людей и сотни километров территории", он вообще не затрагивает.