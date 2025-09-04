СОЧ в Украине: Рада хочет ужесточить наказание для военных, подробности

Парламент в первом чтении поддержал законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за СОЧ. Военным грозит от 5 до 10 лет заключения без права на смягчение.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание для военнослужащих, самовольно оставляющих части. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. За принятие проекта за основу проголосовали 227 нардепов.

Документ предусматривает, что после завершения срока добровольного возвращения, который истек 30 августа, военные, которые не вернулись к местам службы, будут нести уголовную ответственность. Им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Ключевой нормой законопроекта является то, что после его окончательного принятия суды не смогут применять смягчающие обстоятельства к таким правонарушителям. Это означает, что условные сроки или отсрочка наказания будут исключены.

Законопроект также направлен на восстановление дисциплины в войсках и должен стать дополнительным предохранителем против случаев самовольного оставления части в военное время.

Напомним, ранее Верховная Рада уже принимала изменения в законодательство, которые давали возможность военным добровольно вернуться в часть без привлечения к уголовной ответственности. Однако действие этой нормы завершилось в конце августа.

