СЗЧ в Україні: Рада хоче посилити покарання для військових, подробиці

Парламент у першому читанні підтримав законопроєкт, що відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ. Військовим загрожує від 5 до 10 років ув’язнення без права на пом’якшення.

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який посилює покарання для військовослужбовців, що самовільно залишають частини. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. За прийняття проєкту за основу проголосували 227 нардепів.

Документ передбачає, що після завершення терміну добровільного повернення, який сплив 30 серпня, військові, які не повернулися до місць служби, нестимуть кримінальну відповідальність. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Ключовою нормою законопроєкту є те, що після його остаточного ухвалення суди не зможуть застосовувати пом’якшувальні обставини до таких правопорушників. Це означає, що умовні строки або відстрочка покарання будуть виключені.

Законопроєкт також спрямований на відновлення дисципліни у військах і має стати додатковим запобіжником проти випадків самовільного залишення частини у воєнний час.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада вже ухвалювала зміни до законодавства, що давали можливість військовим добровільно повернутися до частини без притягнення до кримінальної відповідальності. Проте дія цієї норми завершилася наприкінці серпня.

