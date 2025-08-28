"Наполягають самі командири": нардеп Іонушас про законопроєкт про покарання за невиконання наказів

Законопроєкт №13452, яким передбачаються реальні тюремні терміни від 5 до 10 років військовослужбовцям за відмову виконати наказ командира під час дії воєнного стану, викликав широкий резонанс. Один з авторів законопроєкту Сергій Іонушас пояснив, чому виникла необхідність в удосконаленні закону.

Related video

Народний депутат від партії "Слуга народу" і голова Комісії з правової реформи при Президентові України Сергій Іонушас заявив, що командири військових частин бойового складу ЗСУ наполягають на вдосконаленні окремих аспектів юридичної відповідальності військовослужбовців. Про це він розповів Фокусу.

Виходячи з цього, комітет під його керівництвом 27 серпня розглянув законопроєкт №13452, порекомендувавши включити його до порядку денного Верховної ради і прийняти за основу.

Іонушас наголосив, що зараз динаміка війни відрізняється від 2022 року, тому через постійний рух військових частин, підрозділів та окремих військовослужбовців ЗСУ виникла потреба вдосконалити закон.

"Наш Комітет активно співпрацює з Генштабом ЗСУ та дослухається до пропозицій, які надходять від військових. Саме командири військових частин бойового складу ЗСУ (близько 20 командирів) наполягали на необхідності реалізації зазначених ініціатив, удосконаленні окремих аспектів юридичної відповідальності військовослужбовців, а хто, як не вони, знають найкраще, яких змін вони потребують на сьогодні", — наголосив депутат.

Під час засідання профільного комітету, де були не лише депутати, а й запрошені особи, присутні обговорили законопроєкт, ґрунтуючись на наявній інформації.

За словами Іонушаса, загалом члени Комітету підтримали наданий документ, однак після консультацій з експертами та проаналізувавши громадську думку, все ж таки дійшли висновку, що зміни до статей 69, 75 ККУ потребують виключення під час підготовки до другого читання.

Він додав, що з висновком Комітету щодо цього законопроєкту можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

Думка військових

Сергій Іонушас підкреслив, що Генштаб ЗСУ висловив свою підтримку цього законопроєкту. Відповідного листа спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку надіслав начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Андрій Гнатов.

Лист начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку Фото: Скриншот

Він дякує голові ВР за непохитну підтримку Збройних Сил України "в реалізації напрацьованих пропозицій щодо оптимізації діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану".

Однак є й інші думки щодо цього закону. Військовий 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов на позивний "Осман" вважає, що законопроєкт №13452, який посилює покарання для військових за відмову виконати наказ командира, є одностороннім і призведе до збільшення випадків самовільного залишення частин (СВЗЧ).

Своєю чергою боєць ЗСУ з позивним "Тінь" також вважає за потрібне додати до законопроєкту №13452 пункт про відповідальність командирів, адже злочинні накази ніхто не скасовував.

Нагадаємо, співробітники ТЦК виписують штрафи чинним військовим.

Раніше також повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року до липня 2025 року було відкрито більше ніж 200 тисяч справ про самовільне залишення частини і понад 50 тисяч — про дезертирство в українській армії.