"Настаивают сами командиры": нардеп Ионушас о законопроекте о наказаниях за невыполнение приказов

Законопроект №13452, которым предусматриваются реальные тюремные сроки от 5 до 10 лет военнослужащим за отказ выполнить приказ командира во время действия военного положения, вызвал широкий резонанс. Один из авторов законопроекта Сергей Ионушас объяснил, почему возникла необходимость в усовершенствовании закона.

Related video

Народный депутат от партии "Слуга народа" и глава Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины Сергей Ионушас заявил, что командиры воинских частей боевого состава ВСУ настаивают на усовершенствовании отдельных аспектов юридической ответственности военнослужащих. Об этом он рассказал Фокусу.

Исходя из этого, комитет под его руководством 27 августа рассмотрел законопроект №13452, порекомендовав включить его в повестку дня Верховной рады и принять за основу.

Ионушас подчеркнул, что сейчас динамика войны отличается от 2022 года, поэтому из-за постоянного движения воинских частей, подразделений и отдельных военнослужащих ВСУ возникла необходимость усовершенствовать закон.

"Наш Комитет активно сотрудничает с Генштабом ВСУ и прислушивается к предложениям, поступающим от военных. Именно командиры воинских частей боевого состава ВСУ (около 20 командиров) настаивали на необходимости реализации указанных инициатив, совершенствовании отдельных аспектов юридической ответственности военнослужащих, а кто как ни они, знают лучше какие изменения нужны им на сегодняшний день", – подчеркнул депутат.

Во время заседания профильного комитета, где были не только депутаты, но и приглашенные лица, присутствующие обсудили законопроект, основываясь на имеющейся информации.

По словам Ионушаса, в целом члены Комитета поддержали предоставленный документ, однако после консультаций с экспертами и проанализировав общественное мнение все же пришли к выводу, что изменения в статьи 69, 75 УК требуют исключения при подготовке ко второму чтению.

Он добавил, что с заключением Комитета по этому законопроекту можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

Мнение военных

Сергей Ионушас подчеркнул, что Генштаб ВСУ высказал свою поддержку этого законопроекта. Соответствующее письмо спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направил начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Андрей Гнатов.

Письмо начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку Фото: Скриншот

Он благодарит главу ВР за непоколебимую поддержку Вооруженных Сил Украины "в реализации наработанных предложений по оптимизации деятельности ВСУ в условиях военного положения".

Однако есть и другие мнения относительно этого закона. Военный 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" считает, что законопроект №13452, ужесточающий наказания для военных за отказ выполнить приказ командира, является односторонним и повлечет за собой увеличение случаев самовольного оставления частей (СОЧ).

В свою очередь боец ВСУ с позывным "Тень" также считает нужным добавить в законопроект №13452 пункт об ответственности командиров, ведь преступные приказы никто не отменял.

Напомним, сотрудники ТЦК выписывают штрафы действующим военным.

Ранее также сообщалось, что начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до июля 2025 года было открыто более 200 тысяч дел о самовольном оставлении части и более 50 тысяч — о дезертирстве в украинской армии.