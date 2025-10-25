Арестович спрогнозировал мобилизацию женщин в Украине: в Раде уже отреагировали (видео)

Свое заявление Алексей Арестович сделал в очередной беседе с пропагандисткой Юлией Латыниной. Бывший внештатный советник Офиса президента заявил, что женщин будут призывать на небоевые специальности.

Алексей Арестович с Юлией Латыниной обсуждали, как Россия, Запад и Украина могут нарастить боевой потенциал и Арестович заявил, что в Украине ужесточат мобилизацию, призывая женщин в армию.

Арестович сослался на заявление главы совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ивана Тимочко, который в интервью сказал, что женщинам не надо прятаться за "спинами мужчин", а необходимо активно вовлекаться в защиту государства и не избегать военной службы.

По его мнению, считать, что какие-то профессии "мужские" или "женские", неправильно, поскольку женщины способны эффективно выполнять ряд задач в армии, как на фронте, так и в тыловых подразделениях.

"Женская служба у нас добровольная. И я постоянно говорю: чем меньше женщины будут прятаться "за спиной" мужчин, тем меньше будет голосов за призыв женщин под давлением", — отметил Тимочко. Он подчеркнул, что общество должно открыто обсуждать роль женщин в Вооруженных силах, ведь молчание позволяет врагу и популистам разжигать страхи, панику и недоразумения.

Арестович заявил, что нарастить боевой потенциал Украина может, снизив мобилизационный возраст и призывая женщин на небоевые специальности и добровольцами на боевые. Третий пункт по его мнению — это ужесточение мобилизации.

"Частные бунты локальные практически будут, но если будет на Западе не будут возражать против ужесточения мобилизации, в отличие от того, как они возражали про НАБУ. Если не будут, а чего бы они стали, то, поверьте, все эти мероприятия могут быть осуществлены аж бегом, вплоть до оцепления одного района и сплошного его причеса, а при в случае необходимости и с заходом в квартиру. Поэтому, когда станет вопрос о том, что фронт реально трещит, Верховная Рада вполне с криком, гамом, спорами, но проголосует за это", — заявил Арестович.

Реакция в Раде

Народный депутат Максим Бужанский ("Слуга народа") опроверг заявление Арестовича и сообщил, что Украина не начнет мобилизацию женщин ни при каких обстоятельствах.

Также отреагировал нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), который заявил, что Украина не начнет призыв женщин на военную службу и эта тема даже не поднимается.

Напомним, Фокус подробно писал о заявлении Ивана Тимочко и разбирал, что именно он имел в виду, говоря о женщинах на военной службе.

Также мы выясняли у военного эксперта Дмитрия Снегирева, почему схема Израиля, когда женщины призываются на военную службу, не подходит Украине.