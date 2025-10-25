Женщины на фронте: почему Украина не может повторить израильскую модель армии

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко считает, что привлечение женщин в армию — вопрос обороноспособности, а не гендера. Фокус разбирался, почему израильская модель не работает в Украине, а идея тотальной мобилизации скорее напоминает логику Второй мировой, чем войну XXI века.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что участие женщин в украинской армии — это не вопрос политики или гендерных споров, а военная необходимость. По его словам, обществу давно пора осознать, что оборона страны — общее дело, и женщины имеют такое же право и обязанность быть ее частью, как и мужчины.

"Чем меньше женщины будут прятаться за спинами мужчин, тем меньше будет голосов за их призыв под давлением", — отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что военный резерв должен формироваться не только среди мужчин, ведь законодательство предусматривает участие женщин на равных условиях. При этом речь идет не только о боевых должностях. Современная армия нуждается в специалистах по информационной работе, юристах, бухгалтерах, медиках, айти-специалистах, специалистах по киберзащите и кадровому менеджменту. Именно в этих направлениях, по мнению Тимочко, участие женщин может быть чрезвычайно эффективным.

Відео дня

Он напоминает, что в условиях гибридной войны тыл, логистика, аналитика и связь — не менее важны, чем передовая.

"Каждый, кто поддерживает боеспособность армии — независимо от пола — уже является ее воином", — подчеркнул он.

В то же время Тимочко критикует политиков и блогеров, которые спекулируют на теме женской мобилизации. По его словам, каждый раз, когда государство делает шаги для упорядочения воинского учета, появляются популисты, которые пытаются превратить это в информационное шоу.

"Когда кто-то восклицает "я не позволю призывать женщин", — это не забота, а манипуляция. Так создают панику, вместо серьезного разговора об обороне", — объясняет офицер.

Украина уже сделала несколько практических шагов в этом направлении. В частности, с 30 июля 2025 года женщин с медицинским и фармацевтическим образованием автоматически берут на воинский учет без личного присутствия в ТЦК. Это упрощает процедуру и дает возможность вести учет специалистов, которые могут пригодиться армии в критический момент. Кроме того, Тимочко напомнил, что студенты, которые прошли базовую военную подготовку, принимают присягу и зачисляются в резерв, независимо от пола. Призыв для них возможен после 25 лет при условии пригодности к службе.

Тема мобилизации женщин периодически вызывает волну споров в обществе, но, как отмечают военные, реальность фронта показывает: гендерное равенство в ВСУ — это не мода, а практичность. От артиллеристок и снайперов до медиков и аналитиков — сегодня женщины выполняют задачи, без которых армия просто не смогла бы существовать.

"Стереотипы давно не работают. В каждой сфере есть те, кто способен быть профессионалом — и пол здесь не имеет значения", — подытожил Тимочко.

Привлечение женщин в армию, по его словам, — это не только о справедливости, но и о выживании государства. Во время, когда Украина воюет за свое существование, вопрос мобилизации женщин перестает быть эмоциональным — он становится вопросом обороноспособности, ответственности и зрелости общества.

В экспертном кругу есть мнение, что каждый раз, когда появляется тема мобилизации женщин, это не просто информационный всплеск — это проверка настроений общества. Власть "играет в долгую", прощупывая, насколько украинцы готовы воспринять возможность, что женщин действительно могут призвать на службу — пусть даже сначала только в тыловых ролях.

Мобилизация женщин: почему израильская модель не подходит Украине

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, заявления о мобилизации взаимоисключающие: одни утверждают, что нынешнее количество мобилизованных удовлетворяет потребности Сил обороны, другие — что на фронте не хватает личного состава. Некоторые политики, такие как Марьяна Безуглая, и медиа вообще разгоняют панические гипотезы — мол, под угрозой Харьков, Запорожье, Днепр. В этой ситуации нужно понять: кто поднимает тему и с какой целью? Если это активисты или популисты — это, чаще всего, зондирование общества: бросают пробный камень и смотрят на реакцию.

"Что касается мобильных огневых групп и ПВО — если их деятельность систематически дискредитируют, тогда говорить о привлечении женщин вообще нет оснований. Ведь если утверждают, что эффективность этих групп нулевая, то логично спорить не о том, кого привлекать, а о том, работают ли сами группы. При этом враг копирует украинский опыт и пытается использовать такие мобильные подразделения для прикрытия критических объектов — значит, вопрос не только в кадрах, но и в информационной дисциплине. И это при том, что в стране уже существует очень жесткий информационный контроль — но дисциплины в информационном поле все равно не хватает", — говорит Фокусу Снегирев.

Что касается примера Израиля: его часто приводят как модель. Однако есть важный нюанс — в Израиле служба является обязательной для всех слоев общества, и социальный статус или возможность выехать за границу не спасают от службы. Поэтому прямой перенос израильской модели на Украину без учета социальных различий — ошибочен. По мнению эксперта, в Украине есть примеры двойных стандартов: например, чиновники, которые призывают к строгим мерам против уклонения, сами имеют родственников за рубежом. Это подрывает моральное право таких фигур делать публичные призывы.

"Когда мы слышим громкие заявления о необходимости тотальной мобилизации, в том числе и женщин, нужно смотреть, кто именно это говорит.

Например, заместитель главы Центра рекрутинга Игорь Швайка называл украинцев, выехавших за границу, "крысами, которые убегают с корабля". Но его сын и дочь живут в Бельгии. Министр социальной политики Денис Улютин публично поддерживает мобилизацию, однако его дочь учится в Эстонии на ветеринара, и стоимость этого обучения — более 200 тысяч гривен. Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко говорит о недостатке мобилизационной мощности, но при этом его сыновья не живут в Украине.

Вот в этом и есть главная разница между Украиной и Израилем. Там служба — обязательная для всех, независимо от статуса, денег или фамилии. А у нас армия стала уделом преимущественно социально незащищенных слоев населения. И пока те, кто призывает к мобилизации, отправляют собственных детей за границу, сравнивать нас с Израилем — цинично и неправдиво", — считает Снегирев.

Тотальная мобилизация в Украине: почему резерв не пополняют спецпенсионеры

Также по мнению эксперта, не понятно зачем поднимать тему принудительной мобилизации женщин, когда есть незаангажированные внутренние резервы?

"Например, спецпенсионеры — бывшие сотрудники МВД и СБУ, которые выходят на пенсию в 45 лет, но часто не привлечены к защите государства. Их количество оценивается примерно в триста тысяч — люди с опытом обращения с оружием. Почему не начать с них? Почему не эффективно задействовать существующие мобилизационные резервы, вместо того чтобы поднимать чувствительную тему о мобилизации женщин? Особенно когда значительная часть мужского населения сознательно избегает службы.

Кроме того, надо помнить о соотношении сил: численность Сил обороны Украины около миллиона, оценки оккупантских сил — от 700 до 750 тысяч. Так что вопрос не только в количестве людей, а в их качестве и управлении ресурсами", — продолжает эксперт.

Женщины пойдут на войну: почему этот подход не сработает?

По словам Снегирева, предложения "поднять всех и бросать в атаку" — это риторика прошлого, наследие совкового мышления. Война XXI века — это война технологий. Именно поэтому украинские Силы обороны эффективно используют тактику "стены дронов", другие технологические решения.

"Вместо того чтобы думать о массовом использовании тел людей, нужно развивать технологическую составляющую армии. Израиль — в этом пример: он держит ситуацию за счет технологий, а не из-за миллионных масс в строю.

Итак, вывод: перед тем, как поднимать тему мобилизации женщин, надо провести порядок в собственных рядах. Начинать следует с тех слоев и резервов, которые уже есть — спецпенсионеры, резервы МВД и других ведомств — и только после этого открыто обсуждать роль женщин в системе обороны. Информационная дисциплина и честность публичных дискуссий должны быть приоритетом: не стоит доверять тем, кто не имеет морального права говорить от имени общества или сам не готов действовать в соответствии со своими словами", — резюмирует эксперт.

И напоследок Снегирев советует помнить слова Джорджа Оруэлла: "Вся военная пропаганда — все крики, ложь и ненависть — всегда исходят от людей, которые сами не воюют".

Напомним, что Иван Тимочко также рассказал, что после прохождения базовой общей военной подготовки студенты принимают присягу и зачисляются в резервисты независимо от возраста. В то же время призыву они будут подлежать после 25 лет, если будут пригодными к службе.

Также Фокус писал, что 30 июля Кабмин внес изменения, которые предусматривают автоматическую постановку женщин на воинский учет без их личного присутствия, однако это касается только тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование.