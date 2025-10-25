Арестович спрогнозував мобілізацію жінок в Україні: у Раді вже відреагували (відео)

Свою заяву Олексій Арестович зробив у черговій бесіді з пропагандисткою Юлією Латиніною. Колишній позаштатний радник Офісу президента заявив, що жінок призиватимуть на небойові спеціальності.

Олексій Арестович з Юлією Латиніною обговорювали, як Росія, Захід і Україна можуть наростити бойовий потенціал, і Арестович заявив, що в Україні посилять мобілізацію, призиваючи жінок в армію.

Арестович послався на заяву голови ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Івана Тимочка, який в інтерв'ю сказав, що жінкам не треба ховатися за "спинами чоловіків", а необхідно активно долучатися до захисту держави й не уникати військової служби.

На його думку, вважати, що якісь професії "чоловічі" або "жіночі", неправильно, оскільки жінки здатні ефективно виконувати низку завдань в армії, як на фронті, так і в тилових підрозділах.

"Жіноча служба в нас добровільна. І я постійно кажу: що менше жінки ховатимуться "за спиною" чоловіків, то менше буде голосів за призов жінок під тиском", — зазначив Тимочко. Він наголосив, що суспільство має відкрито обговорювати роль жінок у Збройних силах, адже мовчання дає змогу ворогу та популістам розпалювати страхи, паніку та непорозуміння.

Арестович заявив, що наростити бойовий потенціал Україна може, знизивши мобілізаційний вік і призиваючи жінок на небойові спеціальності та добровольцями на бойові. Третій пункт на його думку — це посилення мобілізації.

"Приватні бунти локальні практично будуть, але якщо будуть, то на Заході не будуть заперечувати проти посилення мобілізації, на відміну від того, як вони заперечували про НАБУ. Якщо не будуть, а чого б вони стали, то, повірте, всі ці заходи можна здійснити аж бігом, аж до оточення одного району і суцільного його зачісування, а за необхідності і з заходом у квартиру. Тому, коли постане питання про те, що фронт реально тріщить, Верховна Рада цілком із криком, гамом, суперечками, але проголосує за це", — заявив Арестович.

Реакція в Раді

Народний депутат Максим Бужанський ("Слуга народу") спростував заяву Арестовича і повідомив, що Україна не почне мобілізацію жінок за жодних обставин.

Пост Максима Бужанського Фото: Скриншот

Також відреагував нардеп Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), який заявив, що Україна не почне призов жінок на військову службу, і ця тема навіть не порушується.

Пост Олексія Гончаренка Фото: Скриншот

