Не тільки ТЦК: до роботодавців у пошуках військовозобов'язаних почали приходити Держпраці та ДПС

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки спільно з Держслужбою з питань праці та Державною податковою службою розпочали перевірку підприємств для виявлення чоловіків, яких роботодавці намагаються "сховати" від призову.

Така співпраця зумовлена тим, що тепер Держпраці та ДПС можуть перебувати у складі комісії з перевірки стану військового обліку, розповіла практикуюча юристка та адвокатка з 20-річним стажем Тетяна Донець.

"ТЦК не можуть виявити приховані трудові відносини. Своєю чергою Держпраці та ДПС володіють повною мірою володіють тими інструментами і знаннями, щоб виявити тих чоловіків, яких роботодавець намагається "не світити" перед ТЦК", — пояснила Донець.

Як приклад вона навела одне з підприємств, на якому до певного часу працювали 10 військовозобов'язаних чоловіків. Щоб не вести військовий облік, їх усіх звільнили, а наступного дня з ними уклали цивільно-правові договори або вони зареєструвалися як ФОП (фізична особа-підприємець).

"Виходить, що вони не працюють на підприємстві, але виконують ті самі роботи, які виконували, коли були співробітниками. Роботодавець вважає, що якщо немає працівників, то і військовий облік вести не потрібно", — продовжила адвокат.

Усю цю ситуацію бачать у ТЦК і розуміють, що подібна діяльність без чоловіків неможлива, проте вони не мають жодних інструментів, щоб виявити приховані трудові відносини. Роботодавець же з власної волі не покаже їм ані договори ЦПХ, ані ФОПів, які виконують роботи чи надають послуги.

"Ось тут на допомогу прийдуть податківці та Держпраці, які легко можуть виявити такі нетрудові відносини", — підкреслила юрист.

Перші результати

Донець зазначає, що члени комісії перевіряли не тільки документи військового обліку, а й цікавилися документами з охорони праці. Вони погрожували, що ненадання таких документів стане підставою для позапланової перевірки Держпраці.

Також перевіряльники просили також документи, що стосуються нарахування заробітної плати, а саме додатки 1 та 5 до Податкового розрахунку з ЄСВ, податку на доходи та військового збору та відомості про нарахування заробітної плати.

"У цій частині можна знайти пояснення, адже підприємство, що перевіряє, бронює своїх працівників і набуло статусу критично важливого, а дотримання відповідного рівня заробітної плати є одним із критеріїв для отримання такого статусу", — пояснила адвокатка.

Таким чином перевіряється обґрунтованість бронювання, його обсяги, наявність переліків посад і професій, що підлягають бронюванню військовозобов'язаних, наявність звітної документації з питань бронювання військовозобов'язаних тощо.

Також роботодавців просили показати кадрові документи.

"Отже, окрім перевірки списків (додаток 5 до Порядку №1487), відомостей оперативного обліку (додаток 12 до Порядку №1487), військово-облікових та інших документів, що стосуються військового обліку, перевіряли дотримання вимог законодавства про працю та особливу увагу приділяли документам з охорони праці. На нашу думку, контролери дещо перевищили свої повноваження, але підготувати всі документи з військового та кадрового обліку буде не зайвим", — попередила юрист.

