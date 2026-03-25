Избили и забрали деньги: в Черниговской области грабители напали на ветерана ВСУ в его доме

Двое вооруженных злоумышленников ворвались в дом ветерана Вооруженных сил Украины, избили его и завладели его деньгами.

Мужчины из Корюковского района Черниговской области подозреваются в преступлении, совершенном в селе Стольное Менской общины, сообщили в полиции региона.

43-летний местный житель заявил, что к нему в дом ворвались двое неизвестных в балаклавах. Потерпевшему ветерану связали руки липкой лентой, избили и, угрожая применением оружия, заставили сообщить пароль мобильному телефону. После этого нападавшие завладели телефоном потерпевшего и скрылись.

С помощью пароля к мобильному телефону мужчины злоумышленники вскоре получили доступ к его банковскому счету и сняли средства в сумме 270 тысяч гривен.

Полиция немедленно взялась за поиски подозреваемых, и по "горячим следам" правоохранителями вскоре были задержаны двое подозреваемых из числа односельчан потерпевшего: 19-летний и 47-летний жители Менской общины.

Правоохранители изъяли у них балаклавы, автомат АК-74, два пистолета, гранату с запалом, патроны, мобильный телефон потерпевшего и другие вещественные доказательства, свидетельствующие об их причастности к преступлению. Все изъятое отправили на экспертизу.

Второму подозреваемому — 47 лет Фото: Нацполиция Украины

У фигурантов изъяли оружие

Подозреваемые успели снять 270 тысяч гривен со счета ветерана Фото: Нацполиция Украины

Полицейские задержали нападавших в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили их в изолятор временного содержания.

Если вина мужчин будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Именно столько предусматривает ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения).

