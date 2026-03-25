Побили і забрали гроші: у Чернігівській області грабіжники напали на ветерана ЗСУ в його будинку

Двоє озброєних зловмисників увірвалися в будинок ветерана Збройних сил України, побили його і заволоділи його грошима.

Чоловіки з Корюківського району Чернігівської області підозрюються у злочині, скоєному в селі Стольне Менської громади, повідомили в поліції регіону.

43-річний місцевий житель заявив, що до нього в будинок увірвалися двоє невідомих у балаклавах. Потерпілому ветерану зв'язали руки липкою стрічкою, побили та, погрожуючи застосуванням зброї, змусили повідомити пароль мобільного телефону. Після цього нападники заволоділи телефоном потерпілого і втекли.

За допомогою пароля до мобільного телефону чоловіка зловмисники невдовзі отримали доступ до його банківського рахунку та зняли кошти в сумі 270 тисяч гривень.

Поліція негайно взялася за пошуки підозрюваних, і за "гарячими слідами" незабаром правоохоронці затримали двох підозрюваних з-поміж односельців потерпілого: 19-річного і 47-річного жителів Менської громади.

Правоохоронці вилучили в них балаклави, автомат АК-74, два пістолети, гранату із запалом, набої, мобільний телефон потерпілого та інші речові докази, що свідчать про їхню причетність до злочину. Усе вилучене відправили на експертизу.

Другому підозрюваному — 47 років

У фігурантів вилучили зброю

Підозрювані встигли зняти 270 тисяч гривень з рахунку ветерана

Поліцейські затримали нападників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання.

Якщо вину чоловіків буде доведено, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме стільки передбачає ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, в Одесі ветеран 28-ї бригади отримав важку травму під час спроби силової мобілізації. Ветеранська спільнота запропонувала створити наглядову раду, яка стежитиме за роботою ТЦК.

Також повідомлялося, що у Львові загинув ветеран АТО і військовослужбовець ТЦК, якого смертельно поранив ножем 30-річний чоловік під час виконання обов'язків у місті.