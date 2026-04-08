Ударів завдавали битою: на Закарпатті побили ветерана, — ЗМІ (відео)

У Тячеві Закарпатської області побили ветерана російсько-української війни. Інцидент стався ще 1 квітня, однак відео його з'явилося лише зараз.

Військовослужбовець Сільвер Тракслер, якого побили, проходив службу у 101-й Закарпатській бригаді територіальної оборони. Це підрозділ, який сформований переважно із закарпатців і брав участь у найгарячіших точках фронту. Про інцидент повідомив журналіст Віталій Глагола.

Йому підтвердили факт нападу правоохоронці. Усіх учасників бійки встановили. Участь неповнолітніх в даній бійці не підтверджується.

Конфлікт між ветераном та групою осіб виник на ґрунті неприязних відносин. Унаслідок нападу потерпілий дістав тілесні ушкодження. Удари ветерану завдавалися зокрема і битою.

Водночас за інформацією "Закарпаття 24" з посиланням на ветерана Миколи Онуфрія, спершу між ветераном та одним із підлітків виникла словесна перепалка (ймовірно, через зауваження щодо поведінки молодика). Після цього На допомогу підлітку миттєво прийшла група підтримки — загалом близько семи осіб. До неповнолітніх долучилися і дорослі чоловіки. Захисника валили на землю та били ногами, незважаючи на його статус та стан здоров’я після служби.

Відео дня

Віталій Глагола наголошує, що версія щодо участі в бійці неповнолітніх не підтвердилася.

Сьогодні постраждалий написав заяву до поліції. У правоохоронних органах наразі не коментували побиття ветерана російсько-української війни.

Раніше Фокус розповідав, що на Чернігівщині двоє озброєних зловмисників увірвалися в будинок ветерана Збройних сил України, побили його і заволоділи його грошима.

Нагадаємо, в Одесі ветеран 28-ї бригади отримав важку травму під час спроби силової мобілізації. Ветеранська спільнота запропонувала створити наглядову раду, яка стежитиме за роботою ТЦК.

Також повідомлялося, що у Львові загинув ветеран АТО і військовослужбовець ТЦК, якого смертельно поранив ножем 30-річний чоловік під час виконання обов'язків у місті.