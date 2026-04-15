Українка розказала, чому її син втікає з німецької школи: "Я була в шоці" (фото)

Українка на імʼя Вікторія Москаленко живе в Німеччині. У двох її дітей діагностували аутизм, а один син часто тікає зі школи.

Жінка чесно розповідає про своє життя в нових умовах, не приховуючи, з якими труднощами доводиться мати справу. Своєю історією Вікторія ділиться в Instagram (moskalenko_viki).

Син тікає з німецької школи

"Продовжую розповідь про складну ситуацію мого сина з аутизмом у німецькій школі. Школа у нас спеціалізована", — почала українка.

За словами Вікторії, кілька місяців тому хлопчик почав тікати з навчального закладу.

"В нього почалися неконтрольовані істерики. Він став агресивний, агресував на інших дітей. Став небезпечним для себе. І тому його відсторонили від школи. В школу він ходив другий рік і до цього таких проблем не було", — каже авторка відео.

Зокрема, хлопчик стояв на обліку в лікаря, але там так і не змогли допомогти.

"Ми знайшли нового невролога. Почали працювати з нового року з ним. Міняли ліки", — каже Вікторія.

Втім, нічого не допомагало.

Українка розповіла, як її син тікає зі школи

Згодом жінка також почала ходити до школи, аби бути поруч із сином і спостерігати.

"Я взагалі була в шоці. Те, що він чудить вдома, це тільки 30%. Всі 70 виявилися в школі. Він не реагує ні на кого", — каже українка.

За словами Вікторії, її син контролює інших дітей, і якщо його хтось не слухає, в нього починається істерика.

"Тобто він перебуває в стані постійної тривоги. І коли це трапляється дуже багато разів, тоді він починає тікати. Щоб вийти з цієї нервової ситуації", — зазначила авторка відео.

Втім, коли вона змушує робити уроки, хлопчик починає вдавати маленьку дитину. А до дитячого психіатра в Німеччині дуже важко потрапити. Наразі мама підозрює, що це біполярний розлад.

Реакція мережі

У коментарях українці обговорили почуте:

"Це виглядає як маніпуляція дорослими, щоб досягнути якоїсь своєї мети. Може індивідуальне навчання? Та декілька годин в тиждень інтеграції в класі".

"Ой боже! Кількість діагнозів тільки росте, а допомоги мало… Де взяти сил, щоб все це витримати? Чесно, я навіть не уявляю, звідки ви берете сили".

"Боже!! Це у мого синочка таке ж саме. Забирає зошит, щоб хлопчик не писав, починається істерика, якщо хтось виходить з класу. А саме цікаве, що вчителя так нервово на це реагують Ви, б**ха з якими дітьми працюєте, альо?! Це спец школа для дітей з особливостями взагалі-то".

"Відчуття, що він не довіряє. Можливо хтось із дорослих в школі його налякав. В нього є контакт довірливий із вчителями? Він наче шукає безпеку: ховається наче він маленький, втікає в безпечне місце та захищає дітей. Наче він відчуває себе там в небезпеці".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Катерина нещодавно переїхала в Німеччину, але ставлення до біженців там з 2022 року сильно змінилося.

Українка на імʼя Аріна повернулася додому з-за кордону вперше за пів року. Вона сильно здивувалася, коли побачила ціни тут.

Крім того, українка пожила в Грузії пів року, але не змогла залишатися там.