Украинка рассказала, почему ее сын сбегает из немецкой школы: "Я была в шоке" (фото)

Украинка по имени Виктория Москаленко живет в Германии. У двух ее детей диагностировали аутизм, а один сын часто убегает из школы.

Женщина честно рассказывает о своей жизни в новых условиях, не скрывая, с какими трудностями приходится иметь дело. Своей историей Виктория делится в Instagram (moskalenko_viki).

Сын сбегает из немецкой школы

"Продолжаю рассказ о сложной ситуации моего сына с аутизмом в немецкой школе. Школа у нас специализированная", — начала украинка.

По словам Виктории, несколько месяцев назад мальчик начал убегать из учебного заведения.

"У него начались неконтролируемые истерики. Он стал агрессивный, агрессировал на других детей. Стал опасным для себя. И поэтому его отстранили от школы. В школу он ходил второй год и до этого таких проблем не было", — говорит автор видео.

В частности, мальчик стоял на учете у врача, но там так и не смогли помочь.

"Мы нашли нового невролога. Начали работать с нового года с ним. Меняли лекарства", — говорит Виктория.

Впрочем, ничего не помогало.

Украинка рассказала, как ее сын убегает из школы

Впоследствии женщина также начала ходить в школу, чтобы быть рядом с сыном и наблюдать.

"Я вообще была в шоке. То, что он чудит дома, это только 30%. Все 70 оказались в школе. Он не реагирует ни на кого", — говорит украинка.

По словам Виктории, ее сын контролирует других детей, и если его кто-то не слушает, у него начинается истерика.

"То есть он находится в состоянии постоянной тревоги. И когда это случается очень много раз, тогда он начинает убегать. Чтобы выйти из этой нервной ситуации", — отметила автор видео.

Впрочем, когда она заставляет делать уроки, мальчик начинает изображать маленького ребенка. А к детскому психиатру в Германии очень трудно попасть. Сейчас мама подозревает, что это биполярное расстройство.

Реакция сети

В комментариях украинцы обсудили услышанное:

"Это выглядит как манипуляция взрослыми, чтобы достичь какой-то своей цели. Может индивидуальное обучение? И несколько часов в неделю интеграции в классе".

"Ой боже! Количество диагнозов только растет, а помощи мало... Где взять сил, чтобы все это выдержать? Честно, я даже не представляю, откуда вы берете силы".

"Боже!!! Это у моего сыночка такое же самое. Забирает тетрадь, чтобы мальчик не писал, начинается истерика, если кто-то выходит из класса. А самое интересное, что учителя так нервно на это реагируют Вы, б**ха с какими детьми работаете, ало?! Это спец школа для детей с особенностями вообще-то".

"Ощущение, что он не доверяет. Возможно кто-то из взрослых в школе его напугал. У него есть контакт доверчивый с учителями? Он как будто ищет безопасность: прячется как будто он маленький, убегает в безопасное место и защищает детей. Как будто он чувствует себя там в опасности".

