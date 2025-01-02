Прятались в Доме культуры: ВСУ ударили по командному пункту войск РФ в Курской области

Объект российского военного командования находился в населенном пункте Марьино. Украинская сторона также заявляла о точном ударе по 810-й бригаде морской пехоты РФ и значительных потерях у врага.

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Вооруженные силы Украины 2 января нанесли высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии России в населенном пункте Марьино Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные приняли все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения. Столь точные огневые поражения в первую очередь наносятся для ослабления способностей и желания России совершать террористические акты против украинских мирных жителей, подчеркнуло командование.

ВСУ постоянно будут продолжать выявлять и уничтожать объекты российского военного командования. Чем именно нанесли удар по военному объекту, не уточняется.

Перед сообщением Генштаба ВСУ руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о точном ударе и значительных потерях у 810-й бригады морской пехоты ВС РФ в Ивановском Курской области. Населенный пункт Марьино входит в состав Ивановского сельсовета.

Российские чиновники утверждали, что в результате прилетов пострадали "исключительно мирные гражданские объекты". На видеокадрах с места событий можно увидеть различный военный транспорт.

Напомним, вечером 30 декабря в городе Льгов Курской области произошел удар по скоплению российских военных. В местных пабликах тогда писали о якобы уничтожении четырех ракет над областным центром.

Агентство Associated Press ранее писало о невозможности украинских командиров эвакуировать погибших из-за интенсивных боев в Курской области. Армия РФ направила туда более 50 тысяч военных, включая северокорейский контингент.