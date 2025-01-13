Покровск, Курахово, Торецк: Фокус узнал, на каком участке фронта РФ давит больше всего

Россияне пытаются продвинуться на фронте, несмотря на любую цену. Враг не обращает внимания на жизнь личного состава, когда есть цель, в результате на определенных участках фронта ему удается добиваться успеха. Фокус выяснил, какие сейчас приоритетные направления для ВС РФ.

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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступать в Донецкой области. По информации DeepState, противник имеет успехи в восьми населенных пунктах.

В частности, оккупанты продвинулись в Часовом Яру, Торецке и ряде сел Покровского района — в Янтарном, Нововасильевке, вблизи Елизаветовки, Зеленого, Звирово, Котлино.

Однако активные бои продолжаются не только на Донбассе, но и в других регионах. Фокус рассказывает о приоритетных направлениях для ВС РФ, и что происходит на фронте.

Приоритетные направления для ВС РФ: что происходит на фронте

Соучредитель DeepState Роман Погорилый сообщил Фокусу, что все направления на фронте являются приоритетными для ВС РФ, где-то они более активны, а где-то менее. Однако боевые действия продолжаются везде с различными возможностями для продвижения.

"Самые горячие сегодня — это район Курахово, Большой Новоселки и, конечно, Покровска. Одновременно с этим очень критическая ситуация складывается в районе Торецка, и о нем будут говорить все чаще, потому что мы его теряем", — сказал Роман Погорилый.

По его словам, там противник фиксируется в разных частях города, ВС РФ заняли центр населенного пункта и имеют продвижение в западной и северной частях. Однако обстановка в городе хаотичная и своего рода уникальная, ведь еще такого не было, чтобы буквально никто не знал, где и кто находится. Так позиции могут быть в соседних домах — в одном Силы обороны, а в другом ВС РФ.

"Это очень усложняет процесс обороны города, потому что все перемешано, и ситуационная осведомленность минимальна. Наибольшая активность — это поражение врага дронами, бывают зачистки спецподразделениями, но оно глобально на ситуацию не влияет. Очень много пехоты, которая просачивается в плотную застройку, и ее постоянно приходится выискивать, уничтожать. За счет количества и постоянного давления они и просачиваются по городу", — пояснил аналитик.

Он отметил, что не менее активен Часов Яр, там, к сожалению, будут изменения на карте. В частности, в последнем обновлении в этих городах видно существенное продвижение россиян.

"Также активным является район Лимана, непосредственно в районе Ивановка, которую враг оккупировал и пытается развивать свой успех с противоположной стороны от группировки подразделений Сил обороны на реке Жеребец. У них там есть успех, и они его активно развивают. Имеются проблемы в районе Двуречной, где не могут стабилизировать ситуацию с плацдармом и, конечно, Курщина, где продолжаются активные бои", — отметил Погорилый.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак отметил в разговоре с Фокусом, что сейчас на фронте есть два приоритетных направления для ВС РФ — Кураховское и Покровское.

Он рассказал, что противник зачищает Курахово, а в районе Дачного — небольшой котел, враг движется вперед. Зато на Покровск противник будет пытаться давить через западные окраины.

Бои за Покровск: будет ли захвачен город

12 января аналитики DeepState рассказали, что в течение десяти дней оккупанты развивали наступление на южном фланге Покровского направления. Так враг имеет продвижение и находится менее чем в семи километрах от Днепропетровской области.

Роман Погорилый уточнил, что в районе Покровска продолжаются бои. Противник лезет по всей линии боевого соприкосновения, однако наибольшая активность наблюдается в районе населенных пунктов Шевченко, Волково, враг сует на Котлино. В результате это демонстрирует желание россиян обходить город, окутывать его и охотиться на логистику, в основном они это делают с помощью FPV-дронов.

Более того, сейчас фиксируется накопление ресурсов в районе Мирнограда. Однако, по словам соучредителя DeepState, только время покажет, как ВС РФ будут это использовать.

На вопрос, смогут ли ВС РФ дожать Покровск, Ступак отметил, что трудно предсказать, ведь на это влияет много фактов — начиная с ресурсов, поддержки, снарядов, техники украинской стороны, и заканчивая тем, что будет иметь враг.

"И это все в комплексе влияет. Действительно, может случиться так, что ВС РФ обломают о Покровск зубы. Но мы видели сколько уже примеров того, сколько городов уже было захвачено, несмотря ни на что. Цена для россиян — это только цифры на бумаге. Сколько людей они положили — для них не играет никакой роли, когда стоит цель", — пояснил Иван Ступак.

Он рассказал, что сейчас в районе Покровска фиксируется определенное торможение продвижения врага. Однако с одной стороны есть информация, что вражеское продвижение есть, количество боестолкновений большое, однако с другой — на карте не наблюдаются большие продвижения.

"Такое впечатление, что есть определенное затормаживание. С чем оно связано? Возможно, подготовка", — отметил аналитик.

По его мнению, личный состав ВС РФ мог получить приказ двигаться столько, сколько получается, а потом якобы придет подмога в виде людей и техники. Также, возможно, что оккупанты выдыхаются.

"Действительно же 15 месяцев в режиме нон-стоп. Я не знаю, кто себе может такое позволить, только Российская Федерация", — подытожил он.

Напомним, 10 января глава Покровской ГОА Сергей Добряк рассказал, что ВС РФ находились в нескольких километрах от города. По его словам, ситуация с безопасностью ухудшается с каждым днем.

9 января командир тактической группы в составе подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан" Михаил с позывным "Фантом" сообщил, что противник активизировался сразу на нескольких направлениях. Он отметил, что врагу не удавалось достичь своей цели, в частности, благодаря украинским бойцам.