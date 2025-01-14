Неподалік від Покровська: ЗС РФ просунулися у 11 населених пунктах на Донбасі, — DeepState (карта)

ЗС РФ активно продовжують просування біля міст Часів Яр і Торецьк, але найгарячіше було на Покровському напрямку. Росіяни 74 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ, повідомив український Генштаб.

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Російська армія продовжує активне просування на Донбасі. Як йдеться в останньому повідомленні аналітиків з команди DeepState, ЗС РФ мають просування в 11 населених пунктах на Донбасі.

Зокрема, російська армія активно продовжує своє просування поблизу Часового Яру та поступово захоплює центр міста Торецьк.

ЗС РФ мають просування в 11 населених пунктах на Донбасі.

Окрім цього, російська армія окупувала населений пункт Зелене, а також просунулася в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки.

Н.п.Зелене (виділено жовтим) окуповано ЗС РФ

Водночас Американський Інститут вивчення війни (ISW) вказує, що російські війська нещодавно перерізали трасу Т-0504 Покровськ-Костянтинівка на схід від Покровська та трасу Т-0406 Покровськ-Межова на південний захід від Покровська в рамках свого наступу на Покровськ і Мирноград.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за останню добу ЗС РФ атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне.

"Зокрема, на Покровському напрямку [ЗС РФ] втратили 218 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень реактивній системі залпового вогню та гарматі", — йдеться у зведенні Генштабу.

12 січня у Deepstate заявили, що ЗС РФ поступово захоплюють Торецьк. За словами аналітиків, у самому триває погіршення оперативної обстановки для українських захисників.

Згодом аналітики Deepstate повідомляли, що армія РФ повністю окупувала місто Курахове та продовжує свій наступ. Генштаб ЗСУ підтвердив, що ЗС РФ намагались прорвати українську оборону поблизу міста Курахове, але інформації щодо його окупації наразі не коментували.