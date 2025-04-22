Скандальный профессор Лось, обвиненный в домогательствах, хочет вернуться на работу

Профессор Йосип Лось, уволенный из Львовского национального университета им. Ивана Франко после обвинений в домогательствах, подал иск в суд об отмене приказа о своем увольнении.

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Об этом написала в Facebook журналистка Екатерина Родак, которая ранее и сообщила о домогательствах со стороны профессора.

"Если университет активно не будет отстаивать его увольнение, то суд встанет на сторону Лося (не потому что судья плохой, а потому что юристы господина профессора, я уверена, подготовятся к заседаниям)", — отметила она.

Также об иске говорится в постановлении Галицкого районного суда Львова.

Из документа следует, что ответчиком является Львовский национальный университет им. Ивана Франко, и что речь идет об иске насчет отмены приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Первое заседание по делу назначено на 13 мая этого года.

Издание "Суспільне" пишет, что пыталось обратиться к Йосипу Лосю по поводу комментариев, однако связаться с ним пока не удается.

Напомним, в феврале этого года журналистка проекта NGL Екатерина Родак в заметке на Facebook поделилась воспоминаниями об обучении во Львовском университете. В частности, она сообщила, что преподаватель кафедры зарубежной прессы факультета журналистики ЛНУ профессор Йосип Лось гладил ее по руке и советовал носить более закрытую одежду, — мол, это его "отвлекает". Екатерина Родак заявила, что профессор так вел себя не только с ней, и что "все об этом знали". В комментариях к сообщению журналистки несколько студенток подтвердили эту информацию.

Впоследствии стало известно, что на время расследования обвинений профессора Львовского национального университета Йосипа Лося отстранили от преподавания. Сам он все обвинения отвергал и называл их "ложью" и "клеветой".