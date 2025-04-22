Скандальний професор Лось, звинувачений у домаганнях, хоче повернутися на роботу

Професор Йосип Лось, звільнений зі Львівського національного університету ім. Івана Франка після звинувачень у домаганнях, подав позов до суду щодо скасування наказу про своє звільнення.

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Про це написала у Facebook журналістка Катерина Родак, яка раніше й повідомила про домагання з боку професора.

"Якщо університет активно не буде відстоювати його звільнення, то суд встане на сторону Лося (не тому що суддя поганий, а тому що юристи пана професора, я певна, підготуються до засідань)", – зауважила вона.

Також про позов йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова.

З документу виходить, що відповідачем є Львівський національний університет ім. Івана Франка, і що йдеться про позов щодо скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Перше засідання у справі призначено на 13 травня цього року.

Видання "Суспільне" пише, що намагалося звернутися до Йосипа Лося щодо коментарів, проте зв’язатися з ним наразі не вдається.

Нагадаємо, у лютому цього року журналістка проєкту NGL Катерина Родак у дописі на Facebook поділилася спогадами про навчання у Львівському університеті. Зокрема, вона повідомила, що викладач кафедри зарубіжної преси факультету журналістики ЛНУ професор Йосип Лось гладив її по руці та радив носити більш закритий одяг, – мовляв, це його "відволікає". Катерина Родак заявила, що професор так поводився не лише з нею, і що "усі про це знали". У коментарях до допису журналістки декілька студенток підтвердили цю інформацію.

Згодом стало відомо, що на час розслідування обвинувачень професора Львівського національного університету Йосипа Лося усунули від викладання. Сам він всі обвинувачення відкидав і називав їх "брехнею" і "наклепом".