Стал "критически важным": в КНУ им. Шевченко запретили Telegram, детали (фото)

Студенты, абитуриенты, преподаватели, сотрудники КНУ им. Шевченко должны удалить Telegram со всех рабочих компьютеров. Также следует удалить все каналы, чаты, боты, переписку, говорится в приказе ректора.

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Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко предложил посетителям Telegram-канала получать информацию из других источников, а не из мессенджера, созданного гражданином РФ Дуровым. Чтобы минимизировать киберугрозы, руководство учебного заведения решило отказаться от данного средства коммуникации, и новое правило должны выполнять все сотрудники и студенты. О новации руководства КНУ рассказали в последнем сообщении в Telegram.

Последнее сообщение в канале КНУ появилось в 11:31 5 ноября. В тексте нет разъяснений позиции ректората. Вместо этого просто перечислены ссылки на порталах и в других соцсетях, где можно отыскать актуальную информацию о деятельности заведения.

КНУ им. Шевченко и Telegram — последнее сообщение в мессенджере Фото: Скриншот

КНУ им. Шевченко и Telegram

На странице Facebook и на портале КНУ нет объяснений и комментариев по коммуникации через Telegram. Однако в канале "Красный Губер" опубликовали сканкопию приказа, который, вероятно, издал ректор Владимир Бугров. В первых двух абзацах говорится о планах руководства КНУ относительно Telegram. Как выясняется, 10 сентября 2024 года университет стал "критически важным для функционирования экономики" — такое решение приняли в Минобразования. После этого руководство вспомнило о заключении СНБО по киберугрозам и о требовании прекратить использование мессенджера органами власти и предприятиями критической инфраструктуры. После этого ректор приказал прекратить вести любую коммуникацию через эту программу. Ее должны удалить со всех рабочих компьютеров, удалить ссылки на каналы и боты, отказаться от служебной переписки через Telegram, говорится в приказе.

КНУ им. Шевченко и Telegram — приказ ректора о запрете мессенджера Фото: Скриншот КНУ им. Шевченко и Telegram — детали приказа о мессенджере Фото: Скриншот

Документ состоит из двух листов, первый — на официальном бланке учреждения. Указывается, что это приказ по учебному заведению, впрочем нет даты оформления, номера, подписи ответственного лица. О канале "Красный Губер" в 2021 году писало издание "Громадське": его создали инициативные студенты, затем основали одноименную общественную организацию, председателем которой является Владимир Ксенич.

Отметим, 20 октября Министерство обороны сообщило, что решило отказаться от использования ботов в Telegram, которые привлекали для техподдержки приложения "Резерв+". Перед этим в Государственной службе специальной связи и защиты информации рассказали, что в мессенджере появился фальшивый чат-бот этого приложения, который мог собирать персональные данные пользователей.

Напоминаем, народный депутат Александр Федиенко рассказал, как будут наказывать администраторов Telegram-каналов "Где повестка".